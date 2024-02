Affare last minute e gufata al Siviglia: nuovi soldi per la Roma

Sono ore frenetiche quelle che ci avvicinano alla chiusura del calciomercato di gennaio, Roma ancora protagonista

Giornata di visite mediche a Vulla Stuart oggi per Tommaso Baldanzi. Dopo l’accordo raggiunto con l’Empoli sulla base di 15 milioni complessivi tra base fissa e bonus, la Roma si appresta ad annunciare il fantasista mancino. Voluto da Daniele De Rossi per colmare una lacuna presente nella posizione occupata da Paulo Dybala, il 20enne toscano in passato è stato spesso paragonato alla Joya per movenze e qualità tecniche.

Un arrivo, quello di Baldanzi, che è stato possibile anche grazie alle partenze di Andrea Belotti, ufficializzato dalla Fiorentina, e di Marash Kumbulla, che ha firmato con il Sassuolo. Nelle ultime ore del calciomercato di gennaio, Tiago Pinto spera di riuscire a piazzare anche Zeki Celik. La pista Galatasaray sembra sfumare, visto l’imminente ingaggio di Serge Aurier, ma resta ancora in piedi l’ipotesi Marsiglia.

Diawara in Spagna: quanto può incassare la Roma

L’esterno turco ha già dato ampia disponibilità al club francese, così come la Roma, ma senza la cessione di Jonathan Clauss, i provenzali non possono procedere. A margine di queste operazioni in cui è direttamente coinvolta, la società giallorossa monitora con interesse anche altre situazioni che la riguardano di riflesso. In Spagna, ad esempio, ‘Marca’ parla di un molto probabile passaggio di Amadou Diawara al Cadice.

L’Anderlecht è pronto ad accettare un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una condizione che potrebbe portare i giallorossi a tifare per il club andaluso e, di riflesso, a gufare anche il Sviglia, una delle squadre in lotta per non retrocedere in Liga. Nel caso in cui dovesse scattare l’acquisto a titolo definitivo, infatti, alla Roma spetterebbe il 50% sulla futura rivendita. Ceduto nell’estate del 2022, il centrocampista guineano ha collezionato 47 presenze, 1 gol e 1 assist con la maglia del club belga.