Calciomercato Roma, cambio maglia UFFICIALE prima del gong

A pochissime ore dal termine della sessione invernale del calciomercato, i giallorossi ufficializza il suo addio

I tifosi giallorossi difficilmente dimenticheranno questo calciomercato, una sessione invernale che ha portato tre colpi in entrata come Huijsen, Angeliño e Baldanzi. Naturalmente ci sono stati anche affari in uscita come quello avvenuto in queste ultime ore.

Il cambio di allenatore ha modificato anche il piano di Tiago Pinto sul mercato. Il dirigente giallorosso, che ad inizio febbraio saluterà definitivamente la Roma, ha prima di tutto accontentato Mourinho con l’acquisto di Huijsen salvo poi ritrovarsi con De Rossi alla guida della squadra, dunque un altro modo di giocare rispetto al lusitano.

Abbiamo ribadito a più riprese di uno dei cambi più importanti che sono avvenuti tra l’addio del portoghese e l’arrivo di De Rossi ovvero la difesa che è passata da tre a quattro: se prima ogni difensore centrale era un lusso, considerando prettamente il fattore numerico, ora la Roma ha potuto muoversi in uscita anche in quella posizione del campo. Basti pensare a Kumbulla, giocatore ai margini della Roma ma rientrante dall’infortunio e che dunque poteva dare una mano. Così non è stato visto che è stato ufficializzato in prestito al Sassuolo.

Secondo prestito di fila stagionale

Un altro giocatore che non farà più parte della Roma in quest’ultima parte di stagione è Ebrima Darboe. Ad essere precisi, il gambiano non ha mai vestito la maglia della Roma in questa annata calcistica dato che aveva cominciato la stagione con il LASK Linz, squadra austriaca, con la formula del prestito disputando 5 presenze in campionato, una in Coppa d’Austria e 2 gettoni europei in Europa League.

Ora l’ex pilastro della Primavera giallorossa si è trasferito sempre a titolo temporaneo alla Sampdoria. Andrà dunque a giocare sotto gli occhi di Andrea Pirlo, un acquisto che nell’immaginario dei liguri aiuterà la squadra con maggiore fisicità a centrocampo per provare a ritornare subito in Serie A. Un trasferimento che era già nell’aria nella giornata di ieri e che come previsto è stato messo nero su bianco in questo primo febbraio, ultimo giorno di mercato, a poco meno di due ore dal gong.