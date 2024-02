Calciomercato Roma, sorpasso giallorosso: hanno chiuso nella notte

Calciomercato Roma, il sorpasso lo hanno piazzato nella notte e questo complica l’ultimo obiettivo di Pinto. Ecco la situazione

Per molti l’arrivo di Tommaso Baldanzi è stata la ciliegina sulla torta di questo mercato della Roma. Per altri invece questa potrebbe essere un’altra cessione dopo quelle di Vina, Belotti e Kumbulla. Solo il primo dei tre, comunque, è andato via a titolo definitivo.

Ma chi potrebbe lasciare ancora la Roma? Il nome lo conosciamo, è quello di Celik, terzino destro che i giallorossi hanno preso dal Lilla e che mai si è integrato a Trigoria. O per meglio dire: mai ha fatto vedere di avere quelle qualità che servono nel massimo campionato italiano. Evidente che De Rossi gli preferisca Karsdorp – che ha piazzato l’assist per il gol di Pellegrini a Salerno – ed è evidente che con l’arrivo di Angelino il sostituto dell’olandese è Kristensen. Ecco, l’ultima uscita potrebbe essere davvero l’addio definitivo, nel migliore dei modi, di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Assignon al Galatasaray

Ma dove potrebbe andare? La domanda è lecita e cerchiamo di capire quali potrebbero essere le novità in questa ultima lunghissima giornata di mercato. Si era parlato con molta frequenza del Galatasaray, ma le informazioni che sono arrivate nella notte dicono che i turchi sono a un passo – così come riportato da footmercato.net – da Lorenz Assignon del Rennes. Insomma, la pista turca si può considerare chiusa.

Rimane in piedi quella che porta al Marsiglia, in Ligue 1: i sondaggi dei francesi ci sono stati così come vi abbiamo riportato ma fino al momento non è arrivata la fumata bianca. Non è detto che non possa arrivare proprio in queste ultime ore di mercato. Quello che possiamo dire con certezza invece è che i giallorossi turchi hanno cambiato obiettivo e hanno praticamente chiuso.