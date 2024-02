Calciomercato Roma, ultima chiamata e countdown per l’attaccante. I giallorossi insieme all’altro club stanno decidendo proprio adesso

Se ieri è stata davvero una giornata particolare per la Roma, che ha chiuso le due cessioni di Kumbulla e Belotti e che ha portato nella Capitale Baldanzi che dovrebbe essere ufficializzato nello spazio di pochissimo tempo visto che questa mattina sta svolgendo le visite mediche, rimangono in piedi almeno un altro paio di uscite dentro il club giallorosso.

Una riguarda ovviamente quella di Celik, anche se il Galatasaray ha ormai preso il suo terzino dal Lilla quindi in piedi rimane solamente la pista che porta al Marsiglia, l’altra invece potrebbe essere quella di un elemento che già adesso non è nella rosa dei giallorossi. Ma che potrebbe tornare per partire immediatamente. Un poco come è successo sempre ieri per Darboe.

Calciomercato Roma, ultima chiamata per Shomurodov

Parliamo di Eldor Shomurodov, centravanti uzbeko che Pinto la scorsa estate ha mandato in prestito al Cagliari. Niente da fare, nemmeno agli ordini di Ranieri l’ex Genoa sta riuscendo a mettersi in mostra e potrebbe essere richiamato nella Capitale per provare un’altra esperienza in Serie A, sperando per lui di non centrare la seconda retrocessione come quella dell’anno scorso con lo Spezia.

Secondo il Corriere dello Sport questa mattina si prenderà una decisione sul futuro di Shomurodov che potrebbe finire proprio in questo ultimo giorno di mercato alla Salernitana di Pippo Inzaghi che anche contro la Roma lunedì scorso ha mostrato di avere delle evidente carenze offensive che ne mettono a rischio la permanenza in Serie A. L’obiettivo quindi è quello di prendere l’uzbeko per dare all’ex allenatore della Reggina la possibilità di fare delle scelte sulla prima linea che possano aiutare la squadra a tirarsi da una complicatissima situazione di classifica. La decisione finale dovrebbe essere presa non al più di tardi di questa mattina. Servirebbe poi il tempo di preparare la documentazione in vista della chiusura del mercato fissata alla 20.