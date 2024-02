Esclusione dal campionato, UFFICIALE: mercato e classifica stravolti

Esclusione UFFICIALE dal campionato, arriva la sentenza: data fissata e squadra in fase di smantellamento. Ecco cosa è successo.

Se è vero che il mese di gennaio si è distinto per l’evolversi e il susseguirsi di scenari di varia natura e importanza in casa Roma, è altrettanto giusto evidenziare come numerosi aspetti abbiano riguardato il mondo calcistico in lato senso, interessando la Serie A e non solo. Nella giornata odierna, ad esempio, sarà possibile trarre i primi bilanci dopo una campagna acquisti prossima ormai al termine e che ha visto tante società imbattersi in sacrifici e tentativi per provare a migliorare il proprio status quo in vista della seconda parentesi di stagione.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, reduce dal doppio colpo Angelino-Baldanzi e, più in generale, da una fase che, dall’addio di Mourinho, ha portato non poche novità, anche sul fronte delle uscite. Come si diceva, però, tanti altri aspetti hanno riguardato il calcio giocato, anche lontano dall’Italia o in competizioni relative al Calcio Femminile, ormai realtà sempre più solida e affermata anche in quest’ambito sportivo. Senza dimenticare delle non meno veementi vicende legate anche a manifestazioni sportive come Coppa d’Africa e Asia, con la prima che ha permesso di assistere anche a storie ed eventi non sempre felicissimi, meritano di essere riportati gli ultimi aggiornamenti in casa Piacenza.

Piacenza Femminile, UFFICIALE: esclusione in campionato e classifica stravolta

Presso la società femminile delle Biancorosse, infatti, è arrivata di recente una vera e propria mazzata ufficiale, come si può leggere nel comunicato sotto riportato. Il Piacenza, infatti, è reduce da una serie di rinunce alle gare di campionato, a causa della brevità della rosa che ha portato il club a dissertare gli ultimi quattro incontri, imbattendosi in conseguenze gravi e immediate.

In particolar modo, la società piacentina non ha partecipato al derby cittadino di domenica scorsa e, dopo l’iniziale sottrazione di un punto in classifica e la multa di 400 euro, è alla fine giunta la decisione di escludere il club dal campionato. L’obbligo per un’eventuale iscrizione il prossimo anno è quello di non avere lo stesso nome o codice FIGC.

Le ingerenze di tale situazione, come si può leggere nel testo che segue, riguardano ovviamente anche la classifica e il mercato, con le calciatrici e i membri dello staff attualmente in condizione di svincolati e liberi, dunque, di firmare entro il 30 marzo con qualche altra società.

“Sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell’art.53 delle NOIF tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa“.