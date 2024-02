Hanno chiamato la Roma, si sblocca un’altra cessione

Mentre il mercato invernale si prepara a chiudere i battenti, emergono novità di rilievo sul futuro di un calciatore di proprietà della Roma

Com’era facilmente prevedibile, non vi è pace per Tiago Pinto nel corso delle ultime ore di mercato invernale. Tra cessioni ed entrate, il DS portoghese è costretto agli straordinari, a poche ore dal suo definitivo abbandono della città eterna.

Dopo le cessioni di Belotti e Kumbulla, Pinto si trova occupato a gestire un prestito dei giallorossi, finito al centro dei desideri di un club di Serie A.

La Salernitana vuole Shomurodov

Eldor Shomurodov, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo account X(Twitter), sarebbe cerchiato in rosso nel taccuino dei vertici della Salernitana, particolarmente propensi a interrompere l’attuale prestito con il Cagliari di mister Ranieri, per proseguire la stagione in corso con un innesto offensivo, in grado di rimpolpare la fase offensiva di Pippo Inzaghi (rimasto orfano di Dia, ancora in fase di recupero).

Walter Sabatini, attuale direttore generale della Salernitana, ha sondato il terreno e, in queste ore, sta spingendo per portare il calciatore uzbeko in granata. In tal senso, è da considerare anche lo scarso interesse che Claudio Ranieri ha manifestato nei confronti di Shomurodov, mai realmente accolto nelle gerarchie offensive del Cagliari.