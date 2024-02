Nuovo portiere titolare per la Roma: clamoroso scambio con Svilar

Manca davvero poco alla chiusura del mercato invernale ma, Tiago Pinto, prima di abbandonare Trigoria, sembrerebbe intenzionato ad un ultimo affare

Le ultime ore del mercato giallorosso hanno riservato più di un interessante sviluppo, sia per quanto concerne le entrate, che le uscite… A poche ore dalla chiusura della finestra utile ai trasferimenti invernali, ecco l’odore di un ultimo affare, utile a rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Tiago Pinto sembra fortemente intenzionato a concludere l’avventura giallorossa lasciando un ricordo piacevole ai sostenitori e alla società capitolina, tentando di rattoppare le mancanze emerse nel corso degli ultimi mesi.

Parte la trattativa per Falcone

Nell’ottica di porre rimedio a quelle operazioni di mercato rilevatesi meno gradite del previsto, pare che Pinto abbia scelto come ultimo regalo da fornire a DDR, un nuovo portiere, in grado di procurare quelle necessarie garanzie che, a quanto pare, Rui Patricio e Svilar non avrebbero restituito. In tal senso, Enrico Camelio – noto conduttore e opinionista sportivo di Radio Radio e TvPlay – avrebbe svelato alcuni retroscena sugli sgoccioli del calciomercato giallorosso. Dopo l’approdo nella capitale di Angelino e Baldanzi, i vertici giallorossi starebbero valutando con particolare convinzione la figura di Wladimiro Falcone. Secondo Camelio, Pinto sarebbe alla ricerca di un sostituto immediato per Rui Patricio, sempre meno apprezzato nell’ambiente Roma. La trattativa tra Roma e Lecce, da quanto emerso, sarebbe stata già intavolata: i giallorossi avrebbero offerto Svilar e una somma in cambio di Falcone, mentre il Lecce avrebbe risposto pretendendo la presenza di Pisilli (giovane talento del club capitolino) come elemento da inserire nella contrattazione.

Il tutto, a prescindere dalla credibilità delle offerte, è da passare al vaglio della volontà del calciatore in questione. Nel caso di Falcone, difatti, si tratta di un calciatore particolarmente legato alla Roma, sia per banali motivi di provenienza geografica, che per quanto concerne la fede calcistica. Il classe ’95 non ha mai fatto segreto di essere permeato da un forte sentimento dei confronti della Roma, che rappresenta tutt’ora il suo obiettivo principale. Un concetto ribadito più volte, come nel caso del divertente siparietto andato in scena nel post partita di un Roma-Lecce, in cui Mourinho gli si avvicinò per porgergli i propri complimenti alla sontuosa prestazione compiuta. Insomma… Non vi sono dubbi che, almeno per quanto riguarda i desideri del calciatore (ma anche quelli dei tifosi giallorossi), il trasferimento al centro sportivo Fulvio Bernardini sia cosa gradita. Non ci resta che attendere gli ultimi istanti del calciomercato, per scoprire se il matrimonio Falcone-Roma, potrà iniziare già dalla stagione in corso.