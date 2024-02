Renato Sanches, nuovo ribaltone last minute: c’è ancora tempo

Affiorano novità in merito alla cessione di un calciatore della Roma, attualmente al centro dei desideri di un altro club

Ultime fasi del mercato a dir poco bollenti per Tiago Pinto, che sta lavorando per incasellare più entrate e uscite possibili, nell’ottica di evitare esultanze nel momento della sua uscita dal centro sportivo Fulvio Bernardini. Numerosi esuberi da drenare sono giunti fino al mercato di gennaio e, alcuni di questi, hanno svuotato il proprio armadietto nel corso delle ultime ore (Belotti e Kumbulla).

A poche ore dal termine della finestra di mercato utile per liberarsi delle pedine in eccesso, ecco sviluppi succulenti su un calciatore in particolare, da mesi al centro di polemiche e lamentele da parte della tifoseria.

Il Besiktas punta Sanches

L’esperienza maturata da Renato Sanches nella città eterna è stata più vicino a ciò che si potrebbe pensare quando ci si reca in ospedale che alla quotidianità di un calciatore di Serie A. Il centrocampista portoghese, giunto in prestito da PSG, non ha mai realmente assaporato la sensazione di partecipare attivamente alla stagione dei giallorossi, a causa di una serie illimitata di infortuni, o, per meglio dire, a causa di un lungo infortunio, intermezzato da flebili segnali di speranza, prontamente disattesi dai risultati in campo. Insomma, non è un segreto che i vertici giallorossi, giunta la sessione di mercato in corso, avrebbero cerchiato in rosso il nome del numero 20, per assicurarsi che questo si piazzasse in cima alla lista dei giallorossi da cedere senza particolari dispiaceri.

Una quantità a dir poco esigua di minuti accumulati all’interno del rettangolo verde, ha rapidamente disinnescato l’eventuale interesse che i vertici giallorossi avevano maturato nei confronti delle indiscutibili qualità del centrocampista portoghese, sempre più abituato a passare le proprie giornate in infermeria. E’ vero, recentemente il portoghese ex Lille si sarebbe unito al gruppo per allenarsi, ma la frustrante precarietà delle sue condizioni fisiche, non permette ai giallorossi di contare sul completamente di un recupero divenuto di fatto un incubo. Nel corso delle ultime ore, pare che il Besiktas, già precedentemente comparso tra i club interessati al numero 20, si sia nuovamente fatto notare. Secondo quanto riportato sul canale X(Twitter) di Nicolò Schira, l’allenatore della formazione turca (Santos) sarebbe invaghito delle abilità del talento portoghese e, dunque, starebbe spingendo per portarlo sotto la propria gestione. Da specificare che, in Turchia, la finestra di mercato invernale disponibile si estende fino all’8 febbraio.