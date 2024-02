Ricorso arbitrale contro la Juventus: verdetto UFFICIALE

Ricorso arbitrale contro la Juventus, arriva il verdetto ufficiale con una nota apparsa sul club dei piemontesi. Ecco la novità.

Leonardo Bonucci è stato vicino alla Roma nel corso del mese di dicembre. Sembrava cosa fatta. Poi stando alle dichiarazioni di Mourinho è stato anche il sentimento della piazza a far capire ai giallorossi che non era il caso di chiudere l’operazione.

Il difensore ha comunque lasciato l’Union Berlino per accasarsi al Fenerbahce, in Turchia. E la scorsa estate non si era di certo lasciato nel migliore dei modi con la Juventus. Tant’è che Bonucci aveva deciso anche di andare per via legali contro il suo ex club. Adesso però il passo indietro, così come comunicato ufficialmente dal club bianconero.

Ricorso arbitrale contro la Juventus, la nota UFFICIALE

La nota ufficiale che mette fine a tutte quelle che sono state le polemiche della scorsa estate. Partiamo da quello che la Juventus ha ufficialmente comunicato proprio in questi minuti, con un comunicato apparso, appunto, sui canali ufficiali dei piemontesi.

“Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni”. Come detto quindi un passo indietro dopo molti anni insieme. Una storia calcistica finita male che avrebbe potuto portare a degli ulteriori strascichi. Così non sarà.