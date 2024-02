Calciomercato Roma, alternativa svelata: aveva già l’ok

Il giocatore sarebbe dovuto approdare alla Roma nel mercato invernale, ma la trattativa si è arenata nonostante tutto

In un calciomercato ricco di colpi importanti in casa Roma, ce n’è stato uno in particolare che non si è concretizzato. L’apertura da parte della squadra intenzionata a cedere il giocatore circa la formula c’era stata, ma si è concluso con un nulla di fatto.

Ad inizio gennaio era subito arrivato Dean Huijsen in prestito secco dalla Juventus, una mossa da parte di Tiago Pinto per regalare subito un difensore centrale a José Mourinho in un reparto dove scarseggiava la quantità di elementi. Prima era stato sondato Leonardo Bonucci, salvo poi ricevere il “no” da parte dei tifosi giallorossi.

Uno dei punti di svolta della sessione invernale è stata la cessione a poco più di 8 milioni di euro di Matías Viña al Flamengo che ha aperto nuovi orizzonti alla Roma, passata nel frattempo da José Mourinho a Daniele De Rossi nel ruolo di allenatori. Cambia la guida tecnica così come cambiano i piani del marcato di Pinto che a quel punto opta per l’acquisto in prestito di Angeliño e quello di Baldanzi, anch’esso in prestito ma con obbligo di riscatto.

C’erano le basi, ma è saltato sul più bello

Prima di affondare il colpo su Angeliño, la Roma stava considerando seriamente un altro profilo per quel ruolo. Stiamo parlando di Abner del Betis, classe 2000 di nazionalità brasiliana. Il laterale sinistro è approdato in Spagna nel 2023 dopo aver esordito tra i Professionisti al Ponte Preta per poi unirsi all’Athletico Paranaense, dove ha disputato 94 partite.

Una volta arrivato al Betis, il giocatore ha collezionato 13 presenze e come detto aveva attirato su di sé le attenzione della Roma. Il club biancoverde era anche intenzionato ad intavolare una trattativa, come testimonia l’aperura del Betis alla formula dei prestito con diritto di riscatto. Alcune dinamiche hanno portato il club giallorosso a preferire Angeliño, giocatore senza dubbio più esperto a livello d’età, avendo tre anni in più, ma soprattutto considerando il maggior numero di gare disputate in Europa tra Maiorca in Spagna, NAC Breda e PSV in Olanda, Manchester City in Inghilterra, Lipsia e Hoffenheim in Germania e infine Galatasaray in Turchia, senza dimenticare le gare disputate in Champions League ed Europa League.