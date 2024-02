Calciomercato Roma, Friedkin a mani vuote: rispedito al mittente

Calciomercato Roma, i Friedkin potrebbero rimanere a mani vuota. Alla fine della stagione lo rispediranno al mittente. Ecco la situazione

Forse nell’era dei Friedkin nella Capitale il suo è stato uno dei casi più spinosi. Per come sembravano potessero andare le cose, ad un certo punto, sembrava anche che potesse rimanere da separato in casa dentro Trigoria. Poi alla fine le cose sono andate in maniera diversa, con i giallorossi che si sono tenuti anche una percentuale su quella che potrebbe essere la futura rivendita.

Che però arrivati a questo punto appare una cosa utopistica. A meno che nella seconda parte di questa stagione il giocatore non esploda in maniera definitiva e quindi faccia cambiare idea al suo attuale club. Sì, perché secondo le notizie che sono state riportate da The Athletic, per il momento possibilità di riscatto non ce ne sono proprio, nonostante nell’accordo sia inserita l’opzione.

Calciomercato Roma, Zaniolo torna al Galatasaray

Parliamo di Zaniolo, adesso all’Aston Villa: come riportato dall’importante sito sportivo gli inglesi non hanno nessuna intenzione di riscattare l’esterno offensivo e lo rispediranno al mittente alla fine di questa stagione. Una situazione che non può ovviamente fare piacere alla Roma che, come ricordiamo tutti, aveva tenuto il 20% sulla futura rivendita sulla differenza dei 16,5 milioni di euro che i turchi hanno versato nelle casse giallorosse.

Ci speravano probabilmente i Friedkin e Pinto in una esplosione del giocatore che, però, evidentemente non c’è stata e quindi sarà impossibile che i turchi lo riescano a vendere ad una cifra superiore. Niente maggiori introiti quindi, e nessuna possibilità di vedere qualche euro in più. Ma alla fine dei conti era quasi immaginabile.