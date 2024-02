Calciomercato Roma, tris finale e firma giallorossa slittata

Calciomercato Roma, dettagli da limare e chiusura non ancora ultimata: il tempo stringe. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è parlato certamente di numerosi aspetti in casa Roma nel corso delle ultime settimane, alla luce dei tanti avvenimenti che hanno riguardato il mondo giallorosso. Dopo l’esonero di Mourinho, non pochi cambiamenti hanno toccato società e dirigenza, rimasta ufficialmente priva di GM dopo la chiusura del calciomercato e prossima ad andare incontro ad altre novità interne nel corso del prossimo periodo, importantissimo per l’apparecchiamento di strategie future.

L’addio di Tiago Pinto, comunque, è stato preceduto da una serie di operazioni in parte inattese o, comunque, verificatesi in una fase che difficilmente pareva lasciar spazio per novità così importanti e improvvise. Così, alla fine, è stato, come testimoniano gli arrivi di Angelino e Baldanzi, collocatisi in una campagna acquisti invernale che ha visto gli addetti ai lavori impegnati con non minore veemenza anche per le uscite.

Calciomercato Roma, non si sblocca ancora la trattativa Aurier-Galatasaray

Da segnalare, su tale fronte, gli addii di Kumbulla o Andrea Belotti, indicati da diverso tempo come i possibili partenti, presenti in una lista che, restando tra le fila della prima squadra, annoverava anche Renato Sanches o Celik come papabili candidati a lasciare la Roma. Del centrocampista portoghese, in realtà, si parlava già da diverso tempo, alla luce delle tante difficoltà incontrate in questi mesi capitolini, che non hanno comunque scoraggiato gli interessi esteri nei suoi confronti.

Per ora, però, Renato Sanches è rimasto in quel di Trigoria, unitamente ad un Mehmet Celik al centro di trattative e attenzioni in queste ultime ore: finito nel mirino di Olymique Marsiglia e Galatasaray, l’ex Lille è per ora rimasto in quel di Trigoria, dove figura non tra i titolarissimi ma in quel trittico di nomi pronti ad alternarsi e interscambiarsi sulla fascia destra, per la quale De Rossi parrebbe almeno per ora individuato in Rick Karsdorp il titolare iniziale.

Tornando a Celik, l’ultima giornata di gennaio aveva lasciato intendere come un suo addio fosse ormai cosa complicata, anche alla luce dei fitti e concreti interessi del Galatasaray per Aurier. Proprio su tale fronte, però, va evidenziato come la trattativa del club giallorosso di Turchia non sia ancora conclusa. A riferirlo è Fabrizio Romano, che evidenzia come ci siano ancroa diversi dettagli da chiarire, con il Galatasaray che ha ancora a disposizione qualche giorni di tempo per prendere una decisione definitiva per il giocatore del Nottingham Forest.