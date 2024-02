Dal Liverpool alla Roma, casting Friedkin e ‘sorpasso’ immediato

Dal Liverpool alla Roma, ecco il braccio destro di Klopp per i Friedkin. Gli ultimi aggiornamenti.

La conclusione del calciomercato invernale non ha certamente generato l’immediata chiosa ai tanti cambiamenti previsti e attesi in quel di Trigoria in vista del prossimo futuro, per il quale importanti disambiguazioni andranno condotte su plurimi fronti. Una delle incognite più importanti, ovviamente, riguarda la posizione di mister De Rossi, legato alla panchina della Roma fino al mese di giugno e sulla cui permanenza nella Capitale un peso importantissimo potrebbe essere rappresentato dai risultati ottenuti dalla squadra in questa seconda parentesi stagionale.

Senza dimenticare dell’Europa League, il grande obiettivo della squadra è quello di lottare per tornare in Champions League, rispetto alla quale, come noto, il neo-allenatore giallorosso ha voluto un bonus contrattuale slegato però da qualsivoglia clausola relativa ad una sua permanenza anche per il prossimo campionato. Questa e tante altre questioni, dunque, andranno affrontate e risolte da Friedkin e adepti, tra le cui fila, da oggi, si segnala anche l’assenza ufficiale di Tiago Pinto, che ha in queste ore svuotato l’armadietto di Trigoria ed è ora proiettato verso nuovi orizzonti.

Nuovo DS Roma, c’è anche l’ex Liverpool Schmadtke: la situazione

Questo giustifica, dunque, l’attenzione con la quale in casa Roma si stia valutando con non meno veemenza e attenzione anche la questione relativa al direttore sportivo, da disambiguare quanto prima in vista delle tante incognite che, ora come ora, gravitano sul futuro di addetti ai lavori e giocatori in quel di Trigoria. I nomi fin qui emersi, comunque, restano di diversa nazionalità e caratura, come ricorda anche Flavio Maria Tassotti in queste ore.

In particolar modo, va segnalata a sua detta la posizione di favorito di cui attualmente gode Florian Maurice, DT del Rennes ancora non liberato dal club rossonero francese, alla ricerca di un valido sostituto. Da poco, dunque, starebbe acquisendo vigore il nome di Jorg Schmadtke, dirigente reduce dall’esperienza di DS al Liverpool fino alla giornata di ieri e fresco di addio ai Reds dopo la notizia clamorosa di Klopp, giunta la scorsa settimana.

Si tratta di una figura esperta e poco amante dei riflettori, stando a quanto si legge, vantante altresì grandissima conoscenza del calcio internazionale, che lo ha portato a saltare tutte le fasi preliminari dei casting fin qui aperti in casa Roma per la ponderazione di tale scelta.Un possibile approdo nella Capitale non rappresenterebbe un’utopia, al netto delle numerose incognite che ancora gravitano su questa situazione e che meritano chiarimenti immediati da parte di una società che non ha tantissimo tempo per organizzare le prossime mosse societarie.