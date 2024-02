Dall’Inter alla Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Dall’Inter alla Roma, UFFICIALE: affare combinato e firma fino al 2027. Ecco l’annuncio che spiega tutto.

Arriva in questi minuti l’ufficialità di un’importante operazione apparecchiata nel corso di questi ultimi giorni in quel di Trigoria, sede di grandi riflessioni e valutazioni nel mese di gennaio nonché di cambiamenti cruciali relativi alla dirigenza e non solo. La novità più importante, come noto, ha interessato l’addio di José Mourinho, cui ha fatto seguito quest’oggi anche la separazione già annunciata a metà mese tra il club e Tiago Pinto.

Quest’ultima, comunque, non ha impedito al GM e ai suoi colleghi di distinguersi per operatività e attenzione sul mercato durante queste prime settimane del 2024 che, soprattutto nella seconda metà del mese, hanno permesso di assistere ad una massiccia serie di interventi sia in entrata che in uscita. Le seconde sono state fondamentali per fungere da sostrato alle prime, a loro volta funzionali ai fini della consegna di una rosa rimodernata e plasmata rispetto alle necessità del nuovo allenatore, Daniele De Rossi.

Dall’Inter alla Roma, UFFICIALE: addio a Serturini, ecco Pandini

Il centro sportivo Fulvio Bernardini, però, è divenuto sede di importanti novità e trattative anche sul fronte femminile, dove si è registrato una certa attenzione soprattutto per Annamaria Serturini, da tempo in una condizione tale da lasciar intendere di come fosse prossima all’addio alla Roma. In scadenza contrattuale tra qualche mese, la non più giallorossa aveva ricevuto tutto il supporto e la vicinanza dei tifosi, che però non ha comunque impedito di assistere alla separazione dopo circa sei anni nella Capitale.

A fornire nuovi lumi sulla trattativa è il comunicato ufficiale della società, che lascia intendere come l’operazione sia stata condotta sulla base di un accordo che prevede anche la firma di Marta Pandini con le giallorosse. Questa la nota ufficiale.