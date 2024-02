La Roma pesca dagli svincolati: firma UFFICIALE

La Roma pesca dagli svincolati: la firma è ufficiale. Innesto dell’ultim’ora per le giallorosse che prendono una centrocampista danese

Il colpo lo ha piazzato dal mercato degli svincolati la Roma. Un acquisto dell’ultim’ora. Arriva alla corte di Alessandro Spugna la centrocampista difensiva Sanne Troelsgaard, danese, classe 1988, che ha firmato fino al prossimo 30 giugno.

Si è svincolata dal Reading nei giorni scorsi. Ha collezionato 184 presenze con la maglia della nazionale danese – record assoluto – e ha messo a referto 57 reti. Prenderà la maglia numero 51. E potrebbe essere a disposizione di Spugna già nel big match di domenica pomeriggio contro la Juventus che potrebbe significare per le giallorosse allungare a +8 proprio sulle bianconere. Con tutti gli scongiuri del caso, sarebbe un colpo importantissimo per le giallorosse.

Calciomercato Roma, ecco Troelsgaard

Troelsgaard è una centrocampista difensiva. Caratteristiche diverse rispetto a quelle delle compagne. In questo modo Spugna potrebbe anche adottare in alcuni momenti la scelta di abbassare Saki Kumagai sulla linea difensiva e inserire proprio in mezzo al campo l’ultima arrivata. Molto brava sui palloni alti, è una recuperatrice di palloni in mezzo al campo. Metterà a disposizione la sua esperienza al servizio delle compagne. Questione straniere: la Roma al momento ne ha 12 in rosa e massimo ne può portare 10 ogni partita in distinta. A giro, oltre Ohrstrom, terzo portiere, una verrà mandata in tribuna. In base ovviamente al match che dovrà essere affrontato.

Capitolo Serturini: nel pomeriggio di oggi anche l’Inter ufficializzerà il colpo Annamaria Serturini. L’esterna offensiva andrà a Milano e nell’operazione ci finiranno i cartellini di Sostevold (già in giallorosso) e quello di Marta Pandini, che rimarrà in prestito per i prossimi sei mesi all’Inter prima del trasferimento nella Capitale. Tutto confermato.