Lista UEFA Roma, UFFICIALE: c’è Baldanzi, via libera da 12 milioni

Lista UEFA Roma, adesso è UFFICIALE: triplice ‘rinforzo’ per De Rossi e doppia esclusione.

Si è parlato certamente di diversi aspetti nel corso di queste ultime settimane in casa Roma. Qui, come noto, l’ambiente tutto e la società sono reduci da una parentesi di grandi cambiamenti, ancora in corso e non del tutto definitivi. Dopo l’esonero di Mourinho, infatti, una delle poche certezze è quella dell’attuale presenza in panchina di Daniele De Rossi, circa la cui posizione arriveranno però solamente prossimamente novità in grado di disambiguare le ponderazioni dei Friekdin.

L’attenzione principale, infatti, è attualmente rivolta ad un presente che non poche indicazioni potrebbe fornire anche in ottica futura, relativamente ai discorsi su eventuali permanenze del neo-allenatore giallorosso e alle tante altre novità che riguarderanno il mondo Roma da un punto di vista dirigenziale e organizzativo. L’addio di Pinto, come da poco raccontatovi, sta generando importanti monitoraggi anche ai fini di un valido sostituto con il quale catalizzare una nuova progettualità, con plurimi nomi nella lista del club.

Lista Uefa Roma, 12 milioni di manovra e triplice ‘rinforzo’ per De Rossi

Da segnalare, però, sono soprattutto le novità di questi minuti relativamente alla lista Uefa redatta dalla Roma in vista dei prossimi impegni europei. Come noto, in questo mese di febbraio la squadra sarà attesa dal doppio impegno con il Feyenoord per la fase dei playoff di Europa League, con De Rossi che dovrà vedersela per la prima volta contro la compagine di Slot, incrociata in campo continentale da Bove e colleghi già due volte fino a questo momento.

Proprio sul cammino europeo della Roma, dunque, arrivano aggiornamenti non trascurabili, relativa alle scelte tecniche di De Rossi per la manifestazione Uefa, questa volta non influenzate da valutazioni economiche. La Uefa, infatti, ha riconosciuto alla Roma un margine di manovra di 12 milioni di euro, permettendo in questo modo a De Rossi di inserire tre nomi nuovi nella lista dei disponibili per le partite europee.

Trattasi dei due nuovi acquisti invernali, Angelino e Baldanzi, oltre che di Sardar Azmoun, escluso dalla fase a gironi e che occupa lo slot lasciato libero da Andrea Belotti. La staffetta Karsdorp-Celik e la presenza di diversi elementi di ruolo per una difesa riportata su una linea a quattro, ha condotto De Rossi a tenere fuori Kristensen e Hujisen.