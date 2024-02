Roma-Cagliari, recupero UFFICIALE per De Rossi

Roma-Cagliari, in vista del match di lunedì sera continua la preparazione della Roma. C’è un recupero UFFICIALE per De Rossi

Continua la preparazione la Roma di Daniele De Rossi in vista del prossimo match di campionato. Lunedì sera all’Olimpico arriva il Cagliari di Ranieri e i giallorossi cercano quella che sarebbe la terza vittoria di fila dopo Verona e Salernitana. Sarebbe davvero un’iniezione di fiducia per la squadra di DDR, che si è avvicinata alla zona Champions League sfruttando i rallentamenti delle altre che stanno davanti.

Solito allenamento mattutino per i giallorossi, al quale ha partecipato ovviamente anche l’ultimo arrivato Tommaso Baldanzi. Difficile ovviamente vederlo dal primo minuto, sembra più probabile un debutto a gara in corso. A differenza di Angelino, che si candida per una maglia da titolare avendo lavorato per tutta la settimana con il resto dei compagni.

Roma-Cagliari, Sanches tra i convocati

Ci sono infine delle buone notizie per Daniele De Rossi per quanto riguarda gli infortunati. Anche oggi hanno lavorato con i compagni, o almeno in parte, sia Renato Sanches che Smalling. Il difensore probabilmente salterà anche la sfida contro il Cagliari ma potrebbe tornare a disposizione del match contro l’Inter in programma il prossimo 10 febbraio all’Olimpico. Mentre novità importanti potrebbero riguardare il centrocampista portoghese.

Arrivano delle buone sensazioni: Renato Sanches potrebbe riuscire a tornare tra i convocati già per la gara di lunedì sera. Sarebbe un recupero importante per De Rossi, anche se sappiamo, e abbiamo visto, come non sia affidabile sotto l’aspetto fisico l’ex Psg che i giallorossi hanno cercato di cedere in questa sessione di mercato. Avendolo in rosa potrebbe anche tornare utile in questa seconda parte di stagione, visto che è vicino anche il doppio impegno in Europa League contro il Feyenoord. Meglio averne di più in rosa per cercare di farli girare. Poi sta a De Rossi decidere se impiegarlo o meno.