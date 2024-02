Superlega, arriva il comunicato UFFICIALE della Roma sulla questione. Ecco la reazione giallorossa dopo le parole di Laporta

Non si è fatta attendere la risposta della Roma alle parole che questa mattina sono state pronunciate dal presidente del Barcellona, Laporta, sulla questione Superlega. Il massimo dirigente dei catalani aveva sottolineato come i giallorossi sarebbero pronti a giocare la Superlega, insieme a Milan, Inter e Napoli.

Ma dalle parti di Trigoria non ci stanno. E con una nota ufficiale apparsa sul sito del club hanno categoricamente smentito il patron dei catalani. Un comunicato di poche righe che svela, senza girarci intorno, quello che è il pensiero dei Friedkin sulla questione.

Superlega, la nota UFFICIALE della Roma

“Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’As Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il club specifica inoltre – si legge ancora – di non aver mai rivisto la propria posizione in merito né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’Eca, in stretta collaborazione con Fifa e Uefa”.

I Friedkin insomma continuano decisi sulla propria strada e hanno voluto questa volta fare chiarezza immediata per evitare qualsiasi tipo di speculazione che poteva venire fuori dopo le parole di Laporta. I giallorossi continueranno quindi con le manifestazioni sportive che la Uefa organizzerà nel corso dei prossimi anni e fin quando ci saranno i Friedkin alla guida del club non prenderanno mai parte alla Superlega. Il concetto è ribadito e siamo certi che nessuno entrerà più nel merito e nessuno metterà più i giallorossi in mezzo.