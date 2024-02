Mourinho vola dagli eterni rivali: nero su bianco, ribaltone a cifra tonda

Le cifre non lasciano spazio a dubbi. Mourinho è il primo nome sulla lista: è partito immediatamente il toto nomi. Il punto della situazione.

Sebbene la decisione dei Friedkin di sollevarlo dall’incarico di allenatore della Roma sia ormai da ascrivere alle pagine dei tempi che furono, attorno al profilo di José Mourinho continuano a gravitare spifferi ed indiscrezioni. E non potrebbe essere altrimenti vista la mediaticità dello Special One.

Dopo aver rifiutato le ricche offerte provenienti dall‘Arabia, il tecnico lusitano si è preso del tempo per capire il da farsi. Alimentata da alcune indiscrezioni, il possibile binomio Mourinho-Napoli è stato immediatamente spento dalle parole di Aurelio De Laurentiis che ha chiuso le porte all’eventuale approdo dello Special One alle pendici del Vesuvio. Alcune ore dopo la vittoria della Roma contro l’Hellas Verona, però, il blitz a Barcellona di Mourinho ha aperto le porte a nuove suggestioni. A stretto giro di posta, la conferenza stampa nella quale Xavi ha annunciato che non sarà l’allenatore del blaugrana nella prossima stagione è sembrata a diversi addetti ai lavori una porta socchiusa alla possibile virata della proprietà catalana proprio su Mourinho.

Mourinho al Barcellona: bookmakers scatenati, ecco tutte le opzioni

Al momento, va detto, quello di Mourinho non è il primo profilo nella lista dei desideri del Barcellona. Nonostante la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo la fine della sua avventura al Liverpool, infatti, Jurgen Klopp continua a stuzzicare e non poco i sogni dei blaugrana di mettere le mani sul tecnico tedesco. I Campioni di Spagna uscenti hanno cominciato a tastare il terreno per guadagnare terreno nella scelta al prossimo allenatore.

Secondo Sky Bet, però, nella speciale classifica per il dopo Xavi sarebbe proprio quella di Mourinho la candidatura più accreditata. Il possibile approdo di Mou sulla panchina del Barcellona è infatti quotato a 5 ed è attualmente la cifra più bassa del listino. Insegue l’opzione Klopp (6.00) davanti a De Zerbi e Xabi Alonso (8.00). Sebbene sia stata ventilata a più riprese, al momento l’ipotesi Thiago Motta-Barcellona non sembra intrigare più di tanto i betting analyst. L’eventuale approdo dell’attuale tecnico del Bologna in Catalogna si gioca infatti a 13 volte la posta. Staremo a vedere cosa succederà.