Roma, lista Uefa UFFICIALE: dentro Baldanzi, escluso Huijsen

Roma, c’è anche l’annuncio ufficiale sulla lista UEFA diramata dai giallorossi in vista della seconda parte di stagione. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore.

Messi in cascina sei punti di nevralgica importanza contro Hellas Verona e Salernitana, la Roma di Daniele De Rossi si proietta al match di campionato con la volontà di approfittare del passo della Fiorentina. I giallorossi vogliono trovare continuità di rendimento per approcciare al meglio anche il delicato confronto contro il Feyenoord.

Le due sfide contro gli olandesi sono in programma il 15 e il 22 febbraio. A tal proposito, la Roma ha provveduto a presentare ufficialmente alla UEFA la lista dei calciatori inseriti per la fase ad eliminazione diretta. Confermate in toto le indiscrezioni della vigilia: dentro Angelino, Baldanzi ed Azmoun. Non sono stati invece inseriti in lista né Huijsen né Kristensen. Di seguito la nota diramata dalla Roma:

L’AS Roma ha presentato alla UEFA la lista dei calciatori per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League. La squadra guidata da Daniele De Rossi è attesa dal playoff contro il Feyenoord (15 e 22 febbraio).