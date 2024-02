Addio Roma, nessun passo indietro di Tiago Pinto

Il dirigente portoghese saluta la società giallorossa con una frecciatina al passato della squadra capitolina

Tiago Pinto non è più il general manager della Roma. Un addio ufficializzato già nella prima parte del mese di gennaio, ma reso effettivo dal 2 febbraio. Prima di salutare la Capitale, Pinto è stato protagonista di una grande campagna acquisti di gennaio.

Prima l’innesto di Dean Huijsen che fu fondamentale per José Mourinho nel periodo di piena crisi vista l’assenza dei difensori centrali, poi l’esonero del portoghese che ha portato Pinto a dover cambiare obiettivi ma soprattutto piano del calciomercato che con De Rossi, visto il cambio di modulo, la Roma è passato dal 3-5-2 del lusitano al 4-3-2-1.

A quel punto, il portoghese ha innanzitutto preso in prestito Angeliño per rinforzare la posizione di terzino sinistro e successivamente approfittato degli otto milioni incassati dal Flamengo per Viña per mettere a segno il colpo Baldanzi. Un prestito con obbligo di riscatto e conseguente quinquennale per blindare il futuro di uno dei calciatori italiani più promettenti. Un accordo con l’Empoli condotto alla perfezione che ha permesso al primo di febbraio di ufficializzare il classe 2003.

Il saluto di Tiago Pinto ai giallorossi

Tiago Pinto ha salutato la Roma attraverso un post su Instagram dove ringrazia la società capitolina: “Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate, al vertice, in una posizione che fosse all’altezza della vostra grandezza come Club e come città. Conserverò sempre dentro di me il vostro sostegno, la vostra passione e i vostri cuori romanisti, che mi hanno conquistato all’Olimpico o in ogni momento in cui ci siamo incrociati in una delle vostre magnifiche strade.”

Prosegue il portoghese: “Ho sempre creduto nel progetto che abbiamo costruito e oggi ritengo di lasciare una Roma migliore rispetto a quella che trovai al mio arrivo. Abbiamo vissuto momenti gloriosi, abbiamo superato giorni difficili e, ora che il mio tempo qui è arrivato al termine, posso solo esprimere la mia gratitudine verso tutti coloro che mi hanno sostenuto fin dall’inizio”. Tiago Pinto lascia la Roma con un trofeo vinto ovvero la Conference League.