Maxi sconto per Lukaku: il Chelsea cambia il prezzo

Il futuro di Lukaku nonostante la presa di posizione del Chelsea sembra già deciso. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Appeso alla Champions League. Ma forse potrebbe non bastare. Il futuro di Lukaku sembra segnato, almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate questa mattina da Il Messaggero. Un futuro non a tinte giallorosse.

Romelu è arrivato negli ultimi giorni di mercato accolto da un popolo festante all’aeroporto di Ciampino. Come un film il suo arrivo nella Capitale, sull’aereo guidato dal presidente che ha regalato il centravanti che la scorsa stagione ha giocato la finale di Champions League. Ed è proprio quella manifestazione, qualora la Roma riuscisse a chiudere tra le prime quattro e giocarla il prossimo anno, che potrebbe forse, ma diciamo forse, farlo rimanere. Un compito difficilissimo, nonostante il Chelsea, proprietario del cartellino, potrebbe anche aprire allo sconto.

Lukaku, non si fa nemmeno con lo sconto

Sì, secondo il quotidiano i Blues potrebbe anche abbassare le proprie pretese, anche di cinque milioni di euro, ma alla fine gira e rigira ne vorrebbero almeno 30 per il belga. Una somma che la Roma non può investire visti i molti paletti imposti dalla Uefa che resteranno attivi anche nella prossima sessione di mercato. Paletti che impongono il club a fare delle scelte, pescando giovani assai interessanti per il futuro e magari ancora qualche prestito che è sempre una formula che piace dalle parti di Trigoria.

Il futuro di Lukaku quindi sembra appesa ad un filo sottilissimo e forse, come anticipato, potrebbe anche non bastare. Un filo che conosciamo tutti e che suona una musichetta che conosciamo tutti e che all’Olimpico non si sente da molto tempo. Si spera, ovviamente, perché tutto può succedere. Ma vedere ancora Lukaku in giallorosso appare un sogno e basta. Niente di più.