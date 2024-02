Mourinho torna a casa, è uscito allo scoperto: spunta la FOTO

Mourinho torna a casa, uscita allo scoperto e immagine chiarissima: ecco la FOTO.

Sono stati numerosi gli argomenti di interesse e discussione in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte dal susseguirsi di eventi di importanza tutt’altro che trascurabile e che hanno generato grandissime novità all’interno di Trigoria. Nella parentesi finale del mese di gennaio appena concluso, ovviamente, le principali vicende hanno riguardato il calciomercato, chiosato da Tiago Pinto con una coppia di rinforzi inattesa quanto importante.

Nei giorni ultimi della sua permanenza nella Capitale, infatti, il GM ha regalato a De Rossi profili come Angelino e Baldanzi, ovviando ad alcune delle defezioni più palesi della rosa, con le quali bisognava necessariamente fare i conti per venire incontro alle nuove esigenze tattiche dello storico numero 16 giallorosso.

Movimenti in entrata e ricerca dei giusti incastri per concretizzare alcuni addii sono stati, dunque, al centro delle attenzioni, unitamente però alle vicende che hanno riguardato anche la posizione di un personaggio come José Mourinho, destinato a restare per sempre nei cuori dei tifosi, non poco incuriositi anche dalle possibili evoluzioni professionali dopo i due anni e mezzo a Trigoria.

Mourinho avvistato allo stadio, è tornato in Portogallo: annuncio sui social e FOTO

Formalmente sotto contratto con i Friedkin fino al prossimo 30 giugno, Mourinho ha saputo far parlare di sé sin dai giorni immediatamente successivi al suo esonero, catalizzando attenzioni a livello europeo e non solo. Se in un primo momento, come si ricorderà, la posizione dello Special One pareva poterlo destinare ad una permanenza in Serie A, in quel di Napoli, le parole di De Laurentiis hanno prontamente lasciato intendere come questo scenario risulti quantomeno remoto.

Si è parlato, poi, di Barcellona e Al-Shabab, oltre che di una possibilità di clamoroso ritorno in Premier League, dove Mourinho parrebbe poter essere destinato per una nuova esperienza al Manchester United. In attesa di ufficialità e decisioni che meriteranno certamente del tempo anche per un personaggio saggio e assennato come il portoghese, il non più allenatore della Roma ha postato in queste ore un video su Instagram.

Nei frame in questione, dopo aver sollevato dal proprio volto una sorta di passamontagna, uscendo simbolicamente allo scoperto, Mourinho ha annunciato un nuovo prodotto in collaborazione con Adidas. A generare grandi attenzioni, però, sono state soprattutto le immagini circolate in Portogallo nelle stesse ore, prontamente captate e relative alla presenza di José in patria.

In occasione della gara tra Benfica e Gil Vicente, conclusa sul risultato di 3-0, lo Special One è stato infatti immortalato in tribuna.

https://x.com/Iconic_Mourinho/status/1754215367545667620?s=20