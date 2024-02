Roma in chiaro in diretta TV: UFFICIALE, ecco dove vederla

Roma in chiaro in diretta Tv, è UFFICIALE: ecco dove vedere la partita della formazione giallorosso che tenta l’allungo decisivo

La sfida delle sfide, quella che potrebbe indirizzare in maniera definitiva la stagione. Quella che vale molto, che lo scorso anno ha lasciato accuse e polemiche. Roma-Juventus è la classica della Serie A femminile e le due squadre si sfidano oggi pomeriggio al Tre Fontane. Un match che non è decisivo per lo scudetto ma che lo potrebbe avvicinare per il secondo anno di fila dalle parti della Capitale.

La Roma, infatti, arriva a questo appuntamento forte di un vantaggio di 5 punti sulle bianconere. Una vittoria, quando poi mancherebbero 11 giornate alla fine della stagione (3 della regular season, 8 della poule scudetto), manderebbe la squadra di Spugna a +8 ma potrebbe essere, anche, un colpo mortifero per le ambizioni delle bianconere di Montemurro che anche sotto l’aspetto mentale potrebbero pagare la sconfitta. In stagione è il terzo incrocio dopo la gara d’andata a Biella (3-1 per la Roma) e la finale di Supercoppa Italiana giocata a Cremona che ha visto trionfare le bianconere (2-1).

Roma-Juventus, dove vedere in chiaro la partita

La Serie A femminile è un’esclusiva Dazn che ogni settimana manda tutti i match in diretta. Quindi la gara del Tre Fontane – fischio d’inizio alle 16:00 – si potrà vedere in streaming appunto attraverso la piattaforma che ha i diritti anche della Serie A maschile. Ma non solo: una partita in ogni weekend è trasmessa anche in maniera gratuita dalla tv di Stato. E oggi ci sarà anche questa opportunità.

Sì, la gara del Tre Fontane a partire dalle 16 si potrà vedere anche su Rai 2, quindi gratuita per tutti e in chiaro. In streaming, sempre senza nessun costo, si potrà vedere attraverso Rai Play: basterà collegarsi al sito in questione per godersi lo spettacolo.