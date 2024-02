Smalling, rientro già fissato: l’annuncio di De Rossi su Abraham

De Rossi in conferenza stampa ha parlato sia di Smalling che di Abraham: ecco le parole del tecnico e le condizioni dei due giocatori che mancano alla Roma

Un doppio annuncio. Uno positivo, uno un po’ così. Nel corso della conferenza stampa in vista della gara di domani sera contro il Cagliari Daniele De Rossi ha parlato anche della situazione infortunati in casa giallorossa. E sappiamo benissimo come ce ne sono due di lungo corso. Smalling e Abraham.

Confermato comunque che Renato Sanches tornerà nella lista dei convocati, ci sono delle notizie positive anche per il difensore inglese. Tornerà a disposizione il weekend prossimo o al massimo nella gara contro il Feyenoord in Europa League, in programma il 15 febbraio. Insomma, manca pochissimo per rivederlo in campo dopo che in settimana si è allenato in parte con il gruppo e poi ha fatto un lavoro atletico diverso rispetto a tutti i compagni. Smalling, come sappiamo, manca dallo scorso 1 settembre dalla sfida in casa contro il Milan.

L’annuncio su Abraham

E invece delle notizie un poco meno positive in questo momento arrivano da Abraham. Parlano della lista Uefa, e dell’inserimento di Azmoun al posto di Belotti passato alla Fiorentina, sull’attaccante inglese De Rossi ha detto: “Non sappiamo quando torna”. Quindi non c’è una data stabilita per il rientro di Tammy: si vociferava che il mese di marzo potesse essere quello decisivo dopo l’infortunio al ginocchio dell’ultima gara di campionato. Ma non c’è nessuna certezza.

Abraham è inserito nella lista Uefa comunque, e quando tornerà a disposizione in ogni caso, qualora la Roma fosse ancora nella competizione, potrebbe essere arruolabile. Ma prima c’è da concludere il percorso di recupero, durissimo e lunghissimo, dopo il grave infortunio al ginocchio.