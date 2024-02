Un altro mancino per la Roma: Milan avvisato | ASRL

La Roma è pronta a sfidare il Milan e altre big europee per uno dei maggiori talenti che giocano in Italia

Oltre a preservare i migliori prospetti della Primavera, il progetto giovani della Roma prevede anche l’ingaggio di talenti che militano in altre squadre, italiane o straniere. Il primo step di questo nuovo percorso è rappresentato dall’arrivo di Tommaso Baldanzi. Acquistato a titolo definitivo nell’ultimo giorno della carriera giallorossa di Tiago Pinto, l’ex fantasista dell’Empoli vuole rappresentare un’inversione di rotta rispetto al passato.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di alcuni prospetti sudamericani monitorati a Trigoria, ma in attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, nei database di viale Tolstoj sono già stati inseriti anche alcuni profili che già militano in Italia e non solo in Serie A. Non a caso, nei radar giallorossi è finito anche il miglior giocatore della Serie B.

Calciomercato Roma, Bernabé nei radar giallorossi

Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, la Roma è pronta a sfidare il Milan e altre big europee per Adrian Bernabé. Autore di sei gol e cinque assist in stagione, il 22enne di Barcellona ha calamitato su di sé anche le attenzioni di diversi club spagnoli. Atletico Madrid, Girona e Siviglia hanno provato a prendere il giocatore già a gennaio, ma il Parma è stato irremovibile.

Arrivato in Emilia a titolo gratuito dal Manchester City, il centrocampista mancino viene valutato almeno 6-8 milioni dai Ducali, ma il suo prezzo potrebbe crescere ancora nel caso in cui la stagione dovesse proseguire su questi livelli.