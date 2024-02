Calciomercato Roma, sta per svuotare l’armadietto: proposta accettata

Calciomercato Roma, accelerata improvvisa alla trattativa che dovrebbe sancire il suo addio alla Roma. Parti in contatto: sprint improvviso.

Con la testa rivolta al delicato impegno casalingo contro il Cagliari, la Roma continua a lavorare anche alle uscite. Sebbene non sia stato ancora ufficializzato il nuovo direttore sportivo, i giallorossi sono all’opera per provare a perfezionare quelle uscite che Pinto aveva provato a sbloccare già da diverso tempo.

Nonostante sia stato inserito in lista UEFA, Renato Sanches potrebbe fare la valigie a stretto giro di posta. Il pressing del Besiktas, da tempo sulle sue tracce, potrebbe infatti concretizzarsi a stretto giro di posta. Stando a quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, infatti, il centrocampista lusitano avrebbe di fatto aperto le porte all’ipotesi di approdare in Turchia. Dopo una prima parte di stagione falcidiata da numerosi infortuni, tante ombre e poche luci, Renato Sanches avrebbe sciolto le riserve e starebbe spingendo per approdare al Besiktas.

Calciomercato Roma, sì di Renato Sanches al Besiktas: lo scenario

Vinte le diffidenze iniziali del calciatore, la compagine bianconera dovrà ora trovare l’accordo con la Roma tutt’altro che restia all’idea di interrompere il prestito del centrocampista suggellato in estate con il Psg. Dopo la fase di stallo dei giorni scorsi, dunque, la trattativa per l’addio di Renato Sanches alla Roma potrebbe vivere ore cruciali.

Ricordiamo che la sessione di calciomercato chiude in Turchia il 9 febbraio. Ragion per cui c’è ancora tutto il tempo per provare a perfezionare un affare lungo e complesso che ha attraversato numerose fasi di stallo. Il Besiktas ha infatti incassato il sì del calciatore e proverà a trovare tutti gli accordi per chiudere definitivamente la partita. La Roma osserva l’evolvere della situazione.