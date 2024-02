Dybala lancia l’allarme e spiazza De Rossi: momento di incomprensione chiuso con le scuse del tecnico. Cos’è successo

La concentrazione di Dybala, la voglia che tutto sia a posto. La voglia di De Rossi di non lasciare nulla al caso. Insomma, la sensazione è che dentro il gruppo giallorossi si viva un momento diverso da quello vissuto fino a poco tempo fa. Ma è solo una sensazione.

Emblematica la voglia di Dybala, sotto questo aspetto, nei minuti finali della prima frazione di gioco quando ha visto Karsdorp toccarsi. La Joya ha avuto la sensazione che l’esterno olandese avesse qualche problema fisico e De Rossi ha immediatamente mandato Kristensen a scaldarsi. Ma la realtà era completamente diversa.

Dybala lancia l’allarme, ecco l’incomprensione

Infatti dopo pochi istanti l’olandese ha spiegato al tecnico giallorosso che non aveva nessun problema fisico, e ovviamente il danese, che ha fatto solamente qualche minuto di corsetta, è tornato a sedersi in panchina senza continuare nessun riscaldamento. De Rossi ha chiesto anche scusa all’esterno, rientrato in panchina subito. Meglio così.

Un segnale di voglia e di concentrazione massima da parte di tutti. Un segnale di una Roma unita che alla fine del primo tempo conduce per due a zero contro il Cagliari grazie ai gol di Pellegrini e di Dybala. Un doppio vantaggio che i giallorossi devono gestire in un secondo tempo nel quale il Cagliari cercherà in tutti i modi di tornare in partita. Qualche segnale gli isolani di Ranieri lo hanno già mandato.