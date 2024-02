Formazioni ufficiali Roma-Cagliari, rivoluzione in mezzo: la scelta su Angelino

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari, tra poco i giallorossi in campo contro i sardi. Punti pesanti in palio nel match di questa sera all’Olimpico

Torna in campo la Roma, che chiude la giornata di Serie A all’Olimpico ospitando il Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. Dello stesso, nella conferenza stampa di ieri, ha detto un gran bene, e non poteva essere altrimenti, anche Daniele De Rossi.

Ma il nuovo tecnico della Roma non può lasciare spazio al cuore, deve vincere – sarebbe la terza affermazione di fila sulla panchina giallorossa – per rimanere agganciato al treno Champions League che è lì, poco distante. L’occasione è ghiotta dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Lecce e dopo quella della Lazio su quello dell’Atalanta. Si potrebbe allungare sui biancocelesti in maniera importante. C’era curiosità, ovviamente, attorno a quelle che sarebbero state le scelte di Daniele De Rossi, soprattutto per via dei volti nuovi, Angelino e Baldanzi. E andiamo a vedere cos’ha deciso DDR in merito a questa sfida.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari

E c’è Angelino nell’undici iniziale scelto da De Rossi. Davanti a Rui Patricio giocheranno Karsdorp, Mancini, Llorente e l’ultimo arrivato in casa giallorossa. In mezzo al campo le scelte cadono su Cristante, Paredes e Pellegrini, con Bove inizialmente in panchina. In attacco invece confermato il tridente Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. I giallorossi scenderanno in campo con il 4-3-3, sistema tattico utilizzato sin da subito da DDR. Siamo in attesa ancora della formazione ufficiale del Cagliari.

ROMA (4-3-3-): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, LIorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.