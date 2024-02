Rescissione e firma UFFICIALE: 22 milioni in Serie A

Rescissione e firma ufficiale del nuovo contratto: la Serie A ha un nuovo sponsor e abbandona quello storico. Ecco quello che è successo

Una rivoluzione, venticinque anni dopo. La Serie A cambia, e lo fa ufficialmente un quarto di secolo dopo aver portato il nome Tim. L’assemblea dei club che si è tenuta oggi a Milano ha infatti deciso di accettare – riporta Calcio e Finanza – la proposta arrivata da Eni, la multinazionale guidata dall’amministratore delegato Claudio Descalzi.

Cambia, insomma, il title sponsor della massima serie italiana che non si chiamerà più Serie A Tim ma Serie A-Enilive. Un accordo che, a quanto pare, avrà una durata di tre anni e come cifre la massima serie dovrebbe incassare 22milioni di euro in media per un triennio. Il tutto ovviamente dalla prossima annata.

Rescissione con Tim, sarà Serie A-Enilive

Ad ufficializzare l’accordo ci ha pensato la stessa Eni attraverso una nota. “Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni”, si legge nel comunicato di Eni.