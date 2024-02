Roma Cagliari, probabili formazioni e dove vederla: c’è subito l’esordio

Attesa all’Olimpico per il posticipo della 23esima giornata di Serie A: nella Capitale un esordio e un grande ritorno

La Roma si appresta a scendere in campo per questo monday night casalingo contro il Cagliari. Una gara fondamentale per entrambe con i giallorossi che cercano punti per un posto tra le prime quattro e i rossoblu che lottano per la salvezza.

Le vittorie di Atalanta, Bologna e Napoli mettono pressione a Daniele De Rossi che dovrà per forza di cose rispondere ai successi delle concorrenti per non perdere il treno dei primi quattro posti. Allo stesso tempo, vincere significherebbe allungare su Fiorentina e Lazio, uscite entrambe sconfitte in questo turno di campionato con Lecce e Atalanta.

D’altro canto il Cagliari deve risponde al punto guadagnato da Salernitana, Empoli e Udinese che hanno quantomeno mosso la classifica pareggiando rispettivamente contro Torino, Genoa e Monza. Insomma, la sfida di oggi non sarà decisiva essendo ancora febbraio ma sicuramente vale tanto anche a livello mentale. Dopo il Cagliari, la Roma sarà impegnata contro Inter e Feyenoord nel giro di cinque giorni, motivo in più per prepararsi al meglio con tre punti contro i sardi.

Unico dubbio di formazione a centrocampo

Gara speciale per Daniele De Rossi che oggi ritrova Claudio Ranieri, un’accoppiata sicuramente applauditissima dal pubblico giallorosso tra passato, presente e futuro. Per quanto riguarda l’undici titolare, il tecnico della Roma conferma quanto detto su Rui Patricio ovvero la titolarità. In difesa da segnalare l’esordio di Angeliño che esordirà con la maglia della Roma da terzino sinistro condividendo il reparto con Karsdorp, Mancini e Llorente. A centrocampo l’unico ballottaggio con Cristante che parte favorito su Bove nel ruolo di mezzala mentre a sinistra agirà Pellegrini, reduce da due gol nelle ultime due di campionato.

In regia ci sarà come di consueto Paredes mentre in attacco Dybala ed El Shaarawy supporteranno ai lati l’unica punta Romelu Lukaku, protagonista con una doppietta nel match d’andata. Saranno invece indisponibili Smalling, Abraham e Spinazzola per infortunio oltre a Ndicka e Azmoun, rispettivamente impegnati in Coppa d’Africa e Coppa d’Asia con le proprie nazionali. Infine, ricordiamo che la partita sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola, Gaetano; Petagna. All. Ranieri.