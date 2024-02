Roma, è UFFICIALE: firmato un accordo pluriennale

Roma, è ufficiale: il club ha comunicato di aver firmato un accordo pluriennale. Ecco di che cosa si tratta e la durata dell’accordo

L’accordo è ufficiale, così come comunicato dalla Roma attraverso una nota apparsa sul proprio sito. Non si tratta di un giocatore, ovviamente, in questo momento il mercato è chiuso e i giallorossi non hanno nemmeno un direttore sportivo dopo l’addio di Pinto, ma di un accordo di partnership. Quindi i Friedkin si dimostrano attivi anche sotto questo aspetto.

“L’efficienza e l’affidabilità di IBL Banca scendono in campo al fianco della società giallorossa come Official Banking Partner nella categoria Centurion. L’accordo coinvolge sia la prima squadra maschile del Club sia quella femminile – Campione d’Italia nella stagione 2022-23. Le due realtà sono accomunate dalla vicinanza storica e geografica, e condividono gli stessi valori di eccellenza e leadership nei propri settori di riferimento.” Ecco la nota della Roma, che svela anche che si tratta di un “accordo pluriennale e vedrà la presenza del marchio IBL Banca in occasione delle partite allo Stadio Olimpico, a Trigoria e al Tre Fontane”.

Roma, i dettagli dell’accordo

“IBL Banca è sinonimo di Roma e rappresenta un’istituzione iconica, nella Città Eterna e in tutta Italia. Il nostro approccio e la nostra identità storica in comune rendono questa collaborazione ancora più spontanea”, ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma.