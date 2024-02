Roma, il post De Rossi sorprende tutti: riecco il commissario tecnico

Concentrata sulla prossima uscita di campionato contro il Cagliari, la Roma è molto attenta all’evolvere della situazione legata alla propria panchina.

La scelta dei Friedkin di affidare la guida della panchina della Roma a Daniele De Rossi ha rappresentato l’evento più significativo del mese di gennaio in casa giallorossa. Le due vittorie ottenute contro Hellas Verona e Salernitana sono stati un biglietto da visita niente male. La sensazione, però, è che la conferma dell’ex capitan futuro alla guida della Roma passi dalla conquista o meno di un quarto posto non più irraggiungibile.

Messe in sordina dal prosieguo di una stagione ancora in divenire, le voci riguardanti il destino della panchina della Roma hanno calamitato per diverse settimane l’attenzione mediatica. Sebbene ogni discorso riguardante la guida tecnica giallorossa della prossima stagione sia per forze di cose soltanto ipotetico, le indiscrezioni che stanno rimbalzando nelle ultime ore sono numerose. Da Conte a Pioli passando per Thiago Motta e non solo: non sono pochi i nomi finiti direttamente o indirettamente in orbita Roma. L’ultima idea, però, ha assolutamente del clamoroso.

Pazza idea, Mancini in Serie A: sorpresa Roma

Protagonista di un’estate, la scorsa, letteralmente torrida per il susseguirsi di colpi di scena, Roberto Mancini potrebbe infatti lasciare molto presto la guida della Nazionale saudita. Secondo quanto evidenziato da City Rumors, infatti, dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia la posizione dell’ex CT dell’Italia non sarebbe molto solida.

Nonostante il ricco contratto stipulato soltanto qualche mese fa, per Roberto Mancini si potrebbero infatti creare le premesse di un clamoroso addio. Stando alla fonte sopra citata, nel caso in cui l’ex allenatore di Manchester City ed Inter dovesse essere esonerato dalla federazione dell’Arabia Saudita, non sarebbe da escludere un suo clamoroso ritorno in Serie A. Qualora il Napoli e la Roma dovessero essere ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per le rispettive panchine, infatti, sia gli Azzurri che i giallorossi potrebbero avviare dei contatti per (ri)portare Mancini in Serie A. Si tratta chiaramente – almeno per il momento – di una mera suggestione e nulla più. Una variabile impazzita subordinata