Calciomercato Roma, Juve avvisata: “Può succedere di tutto”

Calciomercato Roma, il calciatore apre ad un trasferimento nella capitale a fine stagione: “nel calcio può succedere di tutto“.

La Roma di Daniele De Rossi continua ad ottenere buoni risultati, e grazie agli ennesimi tre punti in classifica adesso la squadra si è rifatta sotto prepotentemente per il quarto posto. L’importante però adesso sarà rimanere concentrati, per evitare cali di concentrazione che possano compromettere quanto di buono fatto fino ad oggi, anche perché le avversarie incontrate finora, almeno sulla carta, erano tutte decisamente abbordabili.

Contro il Cagliari si è vista una Roma votata all’attacco, che ha subito decisamente molto poco, ma soprattutto che ha sembra aver ritrovato alcuni dei suoi elementi migliori, in particolare capitan Pellegrini, che sotto la guida di De Rossi in tre partite ha trovato tre gol consecutivi.

Bene anche la fase difensiva grazie ad un’ottima prova della retroguardia giallorossa, uno dei protagonisti del match, nonostante non partisse tra i titolari è stato Huijsen, che sin dal suo ingresso in campo ha dimostrato ancora una volta una grande sicurezza nonostante la giovane età. Nel post partita il ragazzo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro, ecco le sue parole.

Calciomercato Roma, futuro nella capitale per Huijsen?

Tre vittorie conquistate, nove punti, ed una risalita in classifica che comincia a farsi davvero interessante, questo il bottino di Daniele De Rossi fino ad ora sulla panchina giallorossa. Va ovviamente dato il giusto peso a queste vittorie, visto che sono arrivate tutte con squadre di bassa classifica, ma la derivante iniezione di fiducia può essere determinante per il proseguo della stagione romanista.

Uno dei protagonisti del match di ieri sera è stato senza dubbio il giovane Huijsen, che con il suo gol di testa diventa il secondo marcatore più giovane della storia della Roma nell’era dei tre punti (prima di lui Romagnoli). Il centrale olandese è stato intervistato nel post partita, parlando degli obbiettivi stagionali e lasciando aperte le porte per un futuro nella capitale, ecco le sue parole:

“Puntiamo ad arrivare più in alto possibile e speriamo di arrivare in Champions perché siamo in un buon momento. Con lui (De Rossi) abbiamo cambiato modulo, ci ha comunicato le sue idee e tutta la squadra lo segue perché siamo un ottimo gruppo. “Sono arrivato qui a Roma per avere più spazio e per ora ci sto riuscendo, sono contento. Se mi vedo sotto il Colosseo o la Mole per il domani? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto“.