Erede di Lukaku con la clausola: la Roma è stata avvisata

Erede di Lukaku con la clausola, ritorno di fiamma e avviso immediato alla Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il percorso di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa è iniziato nel migliore dei modi, con le tre vittorie consecutive arrivato nel corso delle sue prime settimane da allenatore, durante le quali importanti cambiamenti sono stati evidenziati da Bove e compagni, reduci da un periodo di difficoltà evidenti ma che, comunque, non lasciavano intravedere all’orizzonte la possibilità di assistere ad una presa di posizione così importante come quella dei Friedkin.

Coraggio e fermezza, invece, hanno portato la proprietà a fare un passo oltre Mourinho, ripartendo da un profilo giovane e ambizioso, profondo conoscitore di questa piazza, presso la quale è stato ed è rimasto icona e simbolo, dopo una carriera da leader tecnico e di spogliatoio. Cosa potrà dare De Rossi alla Roma, comunque, non può essere già detto, al netto dei miglioramenti e dei nove punti fin qui giunti; piuttosto, bisognerà avere pazienza e confidare nelle capacità e nella voglia di far bene di Daniele, atteso sabato prossimo dal primo grande incrocio di Serie A da allenatore e non più da giocatore della Roma.

Erede Lukaku e Roma avvisata, si prospetta un’estate di fuoco per Guirassy

Quanto fin qui fatto, comunque, lascia ben sperare una piazza calcisticamente abbattuta dall’addio di Mourinho ma altrettanto galvanizzata e incuriosita dall’apporto di un giocatore amatissimo e mai uscito dai cuori giallorossi. Come ammesso dallo stesso De Rossi, comunque, un grosso coadiuvante ai fini di un felice rendimento da parte della squadra e dello staff tecnico è da ricercarsi anche nell’atteggiamento di vicinanza ed egida palesato dalla proprietà, che ha sempre fatto percepire la propria vicinanza al tecnico.

Questo si è riflesso anche nella conduzione di un mercato funzionale e intelligente, dal sapore di possibile apparecchiamento per un’estate che, da diversissimi punti di vista, potrebbe apportare novità in quel di Trigoria. Tra le varie, non va dimenticata la situazione relativa all’attacco, dove attualmente presenzia un Lukaku in prestito dal Chelsea e una cui permanenza a Roma costerebbe un esborso di circa 40 milioni.

Non sorprenderebbe, dunque, il sapere che in casa Roma si potranno considerare anche altre soluzioni: tra le varie, negli ultimi mesi si era parlato anche di Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda finito nel mirino di mezza Europa e anche di diversi club di Serie A, tra cui il Milan. Dopo una parentesi invernale da grande corteggiato, l’attaccante è rimasto in Germania ma la prossima estate ci sono tutti i presupposti per un nuovo step in carriera.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, la clausola di 17.5 milioni di euro sarà attiva nuovamente in estate, con diversi club di Premier che hanno già palesato nuovi interessi. Seguiranno aggiornamenti.