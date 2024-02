Roma-Inter, assenza confermata e cambio maglia ufficiale

Roma-Inter, assenza confermata e cambio di maglia ufficiale. Ecco le novità in vista del big match di sabato pomeriggio all’Olimpico

Dopo tre vittorie di fila contro squadre sulla carta decisamente abbordabili, arriva il primo vero ostacolo per la Roma di Daniele De Rossi, che sabato pomeriggio alle 18 affronterà l’Inter all’Olimpico. La capolista, dopo aver superato la Juventus, ha quella voglia di continuare a vincere. Ma i giallorossi purtroppo non possono permettersi nessun passo falso per rimanere agganciati al treno della Champions League.

Delle novità comunque arrivano, soprattutto da Appiano Gentile. I nerazzurri infatti con molta probabilità non potranno contare su quello che è il dodicesimo titolare della squadra di Inzaghi. Frattesi, che non è entrato contro la Juventus per un indolenzimento muscolare nel corso della rifinitura, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un “risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Insomma, salta praticamente la gara di sabato pomeriggio.

Roma-Inter, i nerazzurri con la nuova maglia

Ufficiale invece, così come si legge sul sito dei nerazzurri, la nuova maglia che gli ospiti utilizzeranno sabato all’Olimpico per festeggiare il capodanno cinese. Ecco la nota completa apparsa sui canali ufficiali dei lombardi.

“L’Inter celebra il Chinese New Year 2024 dando il benvenuto all’anno del drago. Dopo il video con protagonisti i calciatori nerazzurri, si avvicina il momento di Roma-Inter, match che vedrà la squadra interista scendere in campo con una maglia speciale. La Special Jersey, in edizione limitata, presenta i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024, che vede un drago circondare il tradizionale crest Inter. Per la prima volta sarà la Maglia Away ad essere protagonista dell’attivazione dedicata al Capodanno Cinese: nelle stagioni precedenti è sempre stata personalizzata la Maglia Home. La maglia verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in occasione di Roma-Inter, in programma sabato 10 febbraio alle 18:00″.