Lukaku resta in Serie A: primo colpo del nuovo allenatore

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku resta un’incognita in vista della prossima stagione. Con il ribaltone in Serie A lo hanno messo in cima alla lista del nuovo tecnico.

La Roma cala il poker in casa contro il Cagliari e conquista il quinto posto in classifica, ad un punto dall’Atalanta di Gasperini. Terza vittoria consecutiva per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Nel posticipo di ieri non ha partecipato alla festa del gol allo stadio Olimpico Romelu Lukaku, a secco di marcature da due partite. Il centravanti belga è stato fin qui assoluto trascinatore dei suoi, ma il suo futuro resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Il ribaltone in panchina apre le porte ad una nuova firma in Serie A per Big Rom.

Il nome di Romelu Lukaku è stato tra i più gettonati nella scorsa finestra di calciomercato estivo. Dopo lo strappo con l’Inter il bomber belga sembrava ad un passo dalla Juventus, nell’ambito del possibile addio a Dusan Vlahovic. Poi il Chelsea ha aperto alla possibilità di addio in prestito per l’attaccante, condizione necessaria per la firma a sorpresa con la Roma. La società inglese continua a detenere il cartellino del centravanti ed in vista della prossima stagione i Blues non sembrano intenzionati a concedere sconti per la cessione definitiva dell’attaccante belga, il prezzo oscilla intorno ai 40 milioni di euro. Ed occhio al possibile ribaltone in panchina in Serie A, il bomber viene messo in cima alla lista del nuovo allenatore.

Futuro Lukaku, Conte lo vuole al Milan: è in cima alla lista

Riflettori puntati sul Milan del futuro. La squadra rossonera continua ad essere accostata con insistenza ad un ritorno in panchina di Antonio Conte in Serie A. Il tecnico pugliese è ancora senza incarico dopo la rottura con il Tottenham e più volte ha aperto al ritorno nel campionato italiano, esaltando piazze come Roma e Napoli.

L’ex Juventus ed Inter sembra il primo indiziato per la panchina del nuovo Milan, che si separerebbe in tal modo da Stefano Pioli un anno prima della scadenza di contratto. E, secondo quanto rilancia Telelombardia, il primo nome in cima alla lista del tecnico sarebbe proprio quello di Lukaku. Il bomber belga viene messo come prima opzione per Conte, che vorrebbe anche il capitano del Napoli Di Lorenzo. Completano la lista Chiesa, Buongiorno e De Paul.