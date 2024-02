Salta Roma-Inter anche lui, l’annuncio UFFICIALE

Il big match dell’Olimpico tra giallorossi e nerazzurri, in programma sabato alle ore 18:00, vedrà un grande assente

C’è tantissima attesa per la sfida di campionato tra Roma Inter con il primo vero e proprio match di cartello per Daniele De Rossi. Una partita mai banale, soprattutto ora che i neroazzurri hanno vinto e allungato sulla Juventus in testa alla classifica.

Dopo le tre vittorie in altrettante partite sulla panchina giallorossa, De Rossi è pronto per la prima sfida ad altissima quota. Archiviate le pratiche Verona, Salernitana e Cagliari con 8 gol e fatti e due subiti, ora a far visita alla Roma c’è la capolista della nostra Serie A.

Una gara che la Roma soffre da anni, basti pensare da fine 2017 ad oggi ci sono state solo due vittorie capitoline: quella con doppietta di Nainggolan a San Siro e gol di Icardi e l’altro 2-1 a Milano grazie a Dybala e Smalling. All’Olimpico invece i tre punti con l’Inter non si vedono dal 2 ottobre 2016, anche in quel caso ironia della sorte finì 2-1, questa volta con la rete di Dzeko e l’autogol di Icardi.

Altra assenza in casa Inter

Oltre a Frattesi, che non recupererà in vista della sfida dell’Olimpico, l’Inter dovrà fare a meno di Simone Inzaghi. Come si legge dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, per Inzaghi si tratta di una “squalifica per una gata effettiva di gara, già diffidato (quinta sanzione)”.

Dunque è costato caro il cartellino giallo rimediato al settantanovesimo della sfida tra Inter e Juventus per aver superato l’area riservata agli allenatori, entrando quasi in campo. Inoltre, non si trattava della prima volta in quella partita e dunque Maresca ha deciso di ammonire l’allenatore. Un’assenza che dunque è stata come detto confermata a tutti gli effetti dal Giudice Sportivo.