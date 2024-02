Colpaccio Roma insperato, il presidente chiude l’affare: “Accordo preliminare”

Le indiscrezioni sul suo futuro non accennano a placarsi. La fumata bianca non sembra ormai impossibile. Tutti i dettagli dell’affare.

Messi in cascina altri tre punti con i quali rivitalizzare la propria corsa per un piazzamento in Champions League, la Roma di Daniele De Rossi ritorna al lavoro per preparare la delicata sfida contro l’Inter. I buoni segnali lanciati nelle ultime tre apparizioni dovranno essere impreziositi da un salto di qualità importante per provare a riuscire a formare la corazzata di Inzaghi. Intanto non si placano neanche le voci extra campo.

In attesa di conoscere il nome del nuovo DS, infatti, i giallorossi stanno comunque continuando a monitorare il mercato in uscita alla ricerca di possibili soluzioni. Chiusa una sessione di calciomercato che in entrata ha regalato tre colpi importanti come Huijsen, Angelino e Baldanzi, la Roma sta provando a sbloccare soprattutto un’uscita. Nonostante le parole di Daniele De Rossi, infatti, il futuro di Renato Sanches è ancora un rebus tutto da sciogliere e non sono escluse importanti novità. Il centrocampista portoghese in prestito dal Psg, infatti, continua ad essere oggetto del desiderio del Besiktas che fino al 9 febbraio avrebbe il tempo per chiudere l’operazione.

Calciomercato Roma, il Besiktas spinge per Renato Sanches: le ultime dalla Turchia

Desideroso di accrescere il bagaglio tecnico e qualitativo dell’organico a propria disposizione, il Besiktas ha da tempo messo nel mirino due obiettivi in particolare: si tratta di James Rodriguez e Renato Sanches. Stando a quanto evidenziato da Fanatik per entrambi i bianconeri sarebbero riusciti a raggiungere un accordo preliminare in attesa di definire tutti tutti i dettagli legati alla loro situazione contrattuale prima della chiusura del mercato.

Su preciso input del presidente, che avrebbe avuto con i suoi collaborati più stretti una riunione nelle scorse ore, si è scelto di provare ad affondare il colpo per entrambi i calciatori. Nonostante la volontà del Besiktas di portare a termine entrambe le trattative, però, gli affari non sono ancora conclusi. In passato piuttosto recalcitrante all’idea di volare nel campionato turco, Renato Sanches sembra aver ammorbidito la propria posizione. Tuttavia, non sono stati ancora messi a posto tutti i dettagli per una trattativa che si preannuncia ancora piuttosto complessa. Quella che si sta per configurare è una vera e propria corsa contro il tempo.