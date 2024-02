Infortunio per il capitano, nuovo stop prima della Roma

Nuovo infortunio prima della Roma, ansia e attesa dopo la sostituzione a gara in corso. Ecco cosa è successo.

Sono certamente numerosi i fattori e gli aspetti di grande interesse nel corso di queste ultime settimane, alla luce dei tanti cambiamenti che hanno toccato il mondo Roma a partire dal giro di boa del mese di gennaio, con l’esonero di José Mourinho e la catalisi di quel massiccio corpo di novità immediatamente percepite in quel di Trigoria.

Qui, come noto, nuovi volti sono attesi nei prossimi mesi per poter ovviare ad alcune defezioni e vacuità di posto che, a partire da Tiago Pinto, sono iniziati da sortite dirigenziali e destinate a toccare anche alcuni elementi della rosa. Dubbi e attese, poi, sono rivolte anche alla posizione di Daniele De Rossi, il cui impatto sul mondo Roma è stato fino a questo momento evidentemente positivo ma meritevole certamente di analisi e approfondimenti che passeranno anche dagli esiti dei prossimi incroci.

Nuovo infortunio Feyenoord, si ferma anche il capitano Trauner

La Roma, infatti, è attesa da un ciclo di impegni a dir poco nobile, dopo il trittico di gare sulla carta abbordabili ma tutt’altro che snobbabili e che hanno permesso a Bove e colleghi di centrare quell’obiettivo di agguantare il bottino pieno nelle prime settimane di Daniele nelle vesti di allenatore in quel di Trigoria. Il prossimo incrocio in campionato, come noto, vedrà i giallorossi affrontare l’Inter, cinque giorni prima della ripresa delle gare europee.

Anche questa volta, dopo i quarti di finale dello scorso anno e la vittoria di Tirana, sul percorso continentale si frapporrà il Feyenoord di Slot, attualmente secondo in Eredivisie e impegnato nella serata odierna nella gara contro l’AZ Alkmaar. Da segnalare, a tal proposito, l’uscita dal campo di Gernot Trauner, sostituito al trentunesimo minuto per un infortunio. Dopo aver perso il portiere Bijlow per diverse settimane, andranno capite, adesso, le condizioni del difensore austriaco.