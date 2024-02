Luce in fondo al tunnel Smalling, estasi Roma: “provini” decisivi

Roma, migliorano le sue condizioni. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire con più precisione le tappe del rientro.

Messo da parte il giorno di riposo successivo all’importante vittoria ottenuta contro il Cagliari, la Roma comincia le tappe di avvicinamento alla super sfida dell’Olimpico contro l‘Inter. La seduta odierna di allenamento in quel di Trigoria potrebbe fornire indicazioni importanti in vista delle possibili scelte a disposizione di Daniele De Rossi.

Quella che è cominciata, infatti, ha tutta l’aria di potersi configurare come una settimana decisiva per il rientro di Chris Smalling. Fermo ai box dall’inizio della stagione, il centrale inglese ha cominciato a lavorare in gruppo nei giorni scorsi, pur senza forzare più di tanto. Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, adesso il centrale della Roma vede la luce. Qualora dovesse fornire feedback positivi nel corso dei prossimi allenamenti, infatti, l’ex Manchester United potrebbe essere convocato in vista della sfida con i nerazzurri in programma all’Olimpico alle ore 18.

L’auspicio di De Rossi è quello di avere la possibilità di portare in panchina l’esperto difensore inglese, decisivo nelle scorse stagioni con la sua esperienza nel guidare il pacchetto arretrato. Ad ogni modo in casa Roma non si vogliono affrettare i tempi. Nel caso in cui lo staff medico non dovesse dare l’ok, il rientro di Smalling slitterebbe al prossimo impegno ufficiale. Un confronto tutt’altro che banale, quello in Europa League contro il Feyenoord.