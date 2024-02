Match di Coppa rinviato a data da destinarsi, UFFICIALE: ecco il motivo

Match di coppa rinviato, UFFICIALE: il motivo è chiarissimo, la data ancora da destinarsi. Gli ultimi aggiornamenti.

La chiusura del calciomercato ha contribuito ad alimentare la massiccia dose di novità che ha contraddistinto il mondo Roma nel corso di queste ultime settimane, che hanno dapprima visto l’esonero di José Mourinho e, successivamente, l’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina capitolina, al fine di provare a ripristinare un equilibrio e una serenità che parevano essere venute a mancare nel recente periodo, pur senza facendo intravedere palesi possibilità di assistere ad una presa di posizione improvvisa e forte come quella dei Friedkin.

Al di là di quanto accaduto, questi giorni di febbraio, oltre che a far assistere novità generate dalla suddetta campagna acquisti, hanno permesso di vedere catapultata la stessa Roma in una parentesi stagionale delicata quanto importante, ai fini di una risalita in classifica considerata difficile ma non impossibile da mister De Rossi, dalla settimana prossima chiamato anche dalle sfide europee, che porteranno Bove e colleghi a interfacciarsi per la terza volta di fila contro il Feyenoord di Slot per provare a proseguire il proprio iter continentale.

Gara annullata per pioggia, UFFICIALE: i comunicati di Saarbrucken e Borussia Monchengladbach

Anche presso tanti altri campionati, però, la stagione è nel pieno della sua essenza, in attesa dell’entrata nel vivo anche dei percorso continentali delle manifestazioni Uefa. A ciò, poi, si deve aggiungere anche il corpo di gare in programma per le coppe nazionali, il cui cammino della Roma è stato quest’anno interrotto dalla sconfitta di inizio gennaio contro la Lazio.

A livello europeo, però, va segnalata la singolare situazione vissuta in Germania, dove si sta assistendo all’inatteso percorso del Saarbrucken in Coppa di Germania, dove ha fin qui battuto Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. La squadra della piccola città mitteleuropea era attesa stasera dall’incrocio per i quarti di finale contro il Borussia Monchengladbach, che è stata però annullata a causa del maltempo, come si può leggere nel comunicato ufficiale diramato dalla squadra di casa e dai bianconeri della Renania.

“L’arbitro Florian Badstübner ha appena dichiarato inagibile il campo. I quarti di finale della Coppa DFB contro il Borussia è quindi annullato!”.

https://x.com/ersterfcs/status/1755316717952119244?s=20