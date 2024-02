Penalizzazione in classifica, UFFICIALE: nuovo ribaltone dopo il ricorso

Ricorso respinto e sentenza UFFICIALE, il comunicato spiega tutto e coinvolge anche la classifica: ecco cosa è successo.

Si è parlato certamente di tanti aspetti in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, alla luce dei numerosi eventi che hanno fin qui interessato gli ambienti di Trigoria. La novità più importante, ovviamente, ha interessato quell’esonero di Mourinho in grado di generare perplessità e timori, al netto dell’arrivo di una figura amata quanto carismatica come quella di Daniele De Rossi.

L’impatto dello storico numero 16 nella Capitale è stato immediato, con il ripristino di un entusiasmo che le ultime uscite e sconfitte con José Mourinho parevano aver lenito. Serve, però, continuità al fine di proseguire degnamente un percorso in campionato che ha ancora tanto da dire e offrire. Parallelamente ai tanti eventi che riguardano il mondo Roma e la Serie A, però, nel nostro Paese non sono poche le questioni sollevate da alcuni eventi e situazioni che hanno fin qui fatto discutere.

Ricorso respinto e niente penalizzazione, UFFICIALE: il comunicato su Bra-Alcione Milano

Tra queste, in particolar modo, si segna quanto accaduto in occasione della sfida tra il Bra e l’Alcione Milano, conclusa sul risultato di 1-0 ma seguita dalla contestazione dei padroni di casa per una presunta irregolarità relativa alla data di nascita di Diop, annoverato nel corpo degli Under ma a detta dei piemontesi nato nel 2002.

Gli elementi indiziari presentati dal Bra a sostegno della propria tesi, volta a smentire la data di nascita nel 2005 del giocatore, non sono stati reputati sufficienti per la Giustizia Sportiva, che ha convalidato la vittoria dell’Alcione Milano per 1-0. Quest’ultima, dunque, non cambia la classifica del girone A, con i lombardi in pole position. A seguire il comunicato UFFICIALE.

“Il Giudice Sportivo […] Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-1;

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.C. BRA”.