Rinforzo immediato per De Rossi: c’è la data del rientro

Rinforzo immediato per Daniele De Rossi: c’è la data del rientro dopo l’eliminazione della sua squadra. Il ritorno è fissato

Una Coppa d’Asia da protagonista. Assoluto. Sardar Azmoun, attaccante della Roma, con il suo Iran è arrivato in semifinale contro il Qatar, nazionale detentrice del titolo. E ha perso, 3-2, anche se la sua squadra era favorita prima del match.

Il centravanti della Roma ha segnato uno splendido gol dopo pochi minuti dall’inizio della partita, in sforbiciata, che però non è servito alla sua squadra per accedere alla finale. Quindi, non essendoci in questo caso la finalina, inutile, quella che vale il terzo e il quarto posto, farà immediatamente rientro nella Capitale. Quasi impossibile vederlo in campo contro l’Inter, sabato pomeriggio, però sin dalla prossima uscita, quella in casa del Feyenoord in programma il 15 febbraio di Europa League, tornerà a disposizione di Daniele De Rossi.

Azmoun eliminato, rientra a Roma

Azmoun come detto è stato uno dei trascinatori dell’Iran con prestazioni di alto livello e con la sensazione di aver chiuso in crescendo il torneo. E sicuramente, questa, è una buona notizia per De Rossi che in attacco ha un altro elemento da poter mandare in campo al posto di Lukaku, qualora il belga dovesse avere bisogno ogni tanto di qualche giorno di riposo.

L’ex Bayer Leverkusen, quindi, rientrerà in breve tempo a Roma e si metterà a disposizione dell’allenatore. De Rossi ancora non ha conosciuto Azmoun visto che quando è stato esonerato Mourinho, l’iraniano era già in ritiro con la propria nazionale, quindi sarà sicuramente un momento importante. E Sardar è un elemento che nella seconda parte di stagione tornerà davvero utile alla causa.