Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: ha firmato fino al 2026

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale da parte del club giallorosso. Arriva la firma fino al 30 giugno del 2026

L’ultimo rinnovo rimasto delle calciatrici. Adesso manca solamente il tecnico, Alessandro Spugna, legato ad un contratto fino al termine di questa stagione. Era nell’aria da un poco di giorni, anzi fondamentalmente non ci sono stati mai dubbi. Ma adesso è anche ufficiale.

Moeka Minami, difensore giapponese della Roma Femminile, ha messo nero su bianco sul rinnovo fino al 30 giugno del 2026. La giapponese è arrivata nella Capitale nella stagione 2022-2023, quella in cui le giallorosse hanno vinto lo scudetto. “Sono molto felice di rinnovare. Da quando sono arrivata qui, due anni fa, sono riuscita a crescere grazie al sostegno delle mie compagne, dello staff e dei tifosi con cui ho un bellissimo rapporto. Voglio continuare a crescere – ha detto Moeka ai canali ufficiali del club – e dare il meglio di me”.

Calciomercato Roma, Minami ha rinnovato

Nell’ultima stagione Minami è stata inserita nella Top 11 del calcio femminile. Fino al momento 68 presenze e 4 gol in giallorosso. “Siamo molto felici – ha invece sottolineato Bavagnoli – perché inoltre Moeka è un esempio di educazione e correttezza dentro e fuori dal campo”.

Come detto era l’ultimo contratto in scadenza, visto che Serturini è stata ceduta alla fine della sessione invernale di mercato. Adesso manca Spugna, l’artefice dalla panchina dei progressi delle giallorosse. Stimolato un poco di tempo fa sulla questione, l’allenatore ha sottolineato che quando si siederà a parlare non ci saranno problemi. Vedremo quello che succederà, ma la Roma e Spugna vogliono sicuramente continuare insieme.