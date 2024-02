Calciomercato Roma, plusvalenza e colpo a zero: sfida alla Juventus

Calciomercato Roma, un intreccio potrebbe portare alla plusvalenza e al colpo a zero per la prossima stagione. Ecco lo scenario

Contratto in scadenza e poche possibilità di rinnovo. Almeno, fino al momento, la sensazione è questa, visto che i discorsi intavolati non hanno dato esito positivo. E ovviamente più passa il tempo e più la possibilità di un addio alla fine della stagione si fa concreta e pure molto. Tant’è che le italiane ci hanno messo gli occhi addosso, accendendo i radar e cominciato anche a parlare con l’entourage del giocatore.

E tra queste – secondo le informazioni riportate da calciomercato.it – ci sarebbe anche la Roma. Che cercherà di sfidare Juventus, Inter e Napoli nella corsa al difensore. Ovviamente in casa giallorossa, visto che adesso pare che l’emergenza si sia chiuso, tutto dipenderà da quella che potrebbe essere una partenza alla fine della stagione che dentro le casse giallorosse potrebbe portare, pure, ad una plusvalenza. Ma andiamo a vedere l’incastro che potrebbe venire fuori.

Calciomercato Roma, idea Hermoso

Allora, intanto diciamo il nome: si parla di Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid come detto in scadenza che ancora non ha trovato nessun accordo con il club spagnolo per il rinnovo del contratto. La Juve ha iniziato, pare, i colloqui per il giocatore, e anche Inter e Napoli come detto ci potrebbero pensare.

Un discorso che interessa anche la Roma, soprattutto se alla fine dell’anno dovesse partire Ndicka: il centrale arrivato a parametro zero davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente potrebbe salutare i giallorossi. Il club ha bisogno di fare delle plusvalenze e questa sarebbe il massimo. Quindi in caso di uscita dell’ex Eintracht allora l’interesse per Hermoso potrebbe crescere in maniera importante. Siamo anche ad una fase embrionale della cosa, ovvio, ma la pista è decisamente da seguire.