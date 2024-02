Calciomercato Roma, ritorno a sorpresa: nuovo affare in Serie A

Calciomercato Roma, gran ritorno in giallorosso: spunta il ‘nuovo’ nome in Serie A.

Le tante novità vissute in casa Roma nel corso di queste ultime settimane sono state non poco importanti, favorendo in questo modo la nascita di attenzioni e discussioni che hanno fin qui abbracciato soprattutto fattori relativi al cambio in panchina e il rendimento della squadra ereditata a sorpresa da Daniele De Rossi poco meno di un mese fa.

Bove e colleghi, in queste uscite sotto la nuova gestione tecnica, hanno palesato miglioramenti e cambiamenti, agguantando il bottino pieno nelle prime tre uscite dello storico numero 16 della Roma su una panchina che, seppur con tempistiche diverse, da tempo pareva essere destinata a toccare questa sua nuova parentesi di carriera dopo l’addio al calcio giocato.

Cosa potrà dare De Rossi, dall’alto della sua esperienza e della sua profonda conoscenza di una piazza affascinante quanto complicata, non è certo presto detto, al netto degli upgrade e dei tanti aspetti positivi emersi fino a questo punto. Il banco di prova con l’Inter di sabato potrebbe, adesso, rivelarsi non poco importante per capire l’effettivo stato di guarigione e salute della squadra, attesa dal primo big match senza Mourinho in panchina, dopo quel tour de force che aveva contraddistinto e macchiato il cammino della Roma da metà dicembre a metà gennaio.

Calciomercato Roma, spunta a sorpresa il nome di Mazzitelli

Per ora, in quel di Trigoria, c’è consapevolezza di dover ragionare step by step, senza pensare troppo ad un futuro che si configura ancora ricco di incertezze e dubbi da chiarire. Molti di questi si legano anche agli obiettivi e i risultati che potrebbero essere raggiunti nei mesi a venire, quando ci sarà maggiore chiarezza anche sulle scelte societarie per il sostituto di Pinto e la disambiguazione relativa alla panchina.

Ad ogni modo, dopo un calciomercato invernale abbastanza intenso, non si arrestano le attenzioni relative a possibilità e scenari di cui tenere in considerazione in estate. Tra i vari, non deve sfuggire l’inatteso nome emerso quest’oggi: come riferito da CalcioFrosinone.it, infatti, la Roma non ha ignorato la crescita di Luca Mazzitelli nel Frosinone di Di Francesco, dove sta palesando grande intelligenza tattica e doti atletiche e tecniche abbastanza evidenti.

A quota quattro gol, Mazzitelli è monitorato dalla Roma in vista di un possibile ritorno nella vicina Capitale in estate, a più di una decade di distanza dalla militanza presso gli Allievi giallorossi della Fascia B Elite. Per ora, però, anche in terra ciociara, si resta concentrati sul presente e sull’obiettivo salvezza, con un futuro che, come per la Roma, resta ancora tutto da scrivere.