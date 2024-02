Colpo rossonero in saldo, la Roma supera la Lazio

Iniziano già le grandi manovre in casa Roma in vista del calciomercato estivo, ecco l’ultimo giocatore proposto

Rigenerato da tre vittorie consecutive e dall’arrivo di due rinforzi importanti come Angeliño e Tommaso Baldanzi, l’ambiente Roma si appresta a vivere il primo big match dell’era Daniele De Rossi. Sabato alle 18, allo Stadio Olimpico arriverà l’Inter. Dominatrice del campionato e reduce da sei vittorie consecutive in tutte le competizioni, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno di Simone Inzaghi (squalificato) e di Davide Frattesi (infortunato), ma arriva nella Capitale con i favori assoluti del pronostico.

Ancora in attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, il club giallorosso continua a ricevere molte chiamate da intermediari e agenti, pronti ad offrire i propri giocatori alla squadra romanista. Da qui alla sessione estiva di calciomercato, saranno molti i profili offerti, soprattutto nei ruoli dove la nuova dirigenza sarà chiamata ad operare in maniera indifferibile. Tra questi c’è il reparto offensivo, con il futuro di Romelu Lukaku ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, proposto un ex Inter per l’attacco

Nonostante la propensione del Chelsea a concedere un ulteriore sconto alla Roma (da 40 a 30 milioni), l’acquisto a titolo definitivo del belga risulta difficile a causa dell’elevato ingaggio, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Restando in tema di ex nerazzurri, secondo ‘calcionow.it’, nei giorni scorsi sarebbe stato proposto il cartellino di Gabigol. In scadenza con il Flamengo a dicembre 2024, la punta 27enne non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe essere disponibile a prezzo di saldo la prossima estate.

Al calciatore non dispiacerebbe ritornare in Europa e il suo nome è stato segnalato anche a Fiorentina e Lazio. Arrivato a Rio de Janiero nel gennaio del 2019 in prestito, l’ex Benfica è stato poi riscattato dal Fla e in 256 partite con i rossoneri ha collezionato ben 142 gol e 38 assist. Nonostante questi numeri, Gabriel Barbosa non rappresenta in questo momento una prima scelta per la Roma, che vuole affidare la scelta del nuovo centravanti alla dirigenza che verrà.