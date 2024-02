Esonero e penalizzazione, non l’hanno più pagato: nuovo caos in società

Penalizzazione dopo l’esonero e caos societario, sta succedendo di tutto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che non sono mancati gli argomenti di discussione in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come tanti altri motivi di dibattito hanno recentemente toccato il mondo calcistico nel recente periodo, abbracciando la Serie A e non solo. Restando alle sole vicende giallorosse, ovviamente, la vicenda principale di quest’ultimo mese è stata rappresentata dall’approdo di De Rossi in panchina, immediatamente successiva alla vacuità lasciata dall’inatteso esonero di Mourinho.

Il filone degli eventi, poi, è stata cosa pressoché nota ai più, con Bove e colleghi bravi nel trovare tre vittorie di fila ma ora attesi da una serie di gare che, anche in campo europeo, potrebbero fornire nuove indicazioni e informazioni sullo stato di salute e forme di una squadra definita a più riprese “forte” dal suo allenatore ma palesante al contempo ancora importanti margini di miglioramento.

Caos societario Lanciano, esonero e penalizzazione: è successo di tutto

Come dicevamo, intanto, numerosi aspetti hanno toccato in lato senso il mondo calcistico, dandoci anche la possibilità di assistere a scenari pressoché inattesi e singolari, come quanto verificatosi tra le fila del Lanciano. La squadra abruzzese, nello stesso sabato di Roma-Inter, è attesa dall’incrocio con il Francavilla, che potrebbe essere fondamentale ai fini di un cammino per il raggiungimento dell’Eccellenza.

Da considerare, però, è la penalizzazione di un punto che si prospetta ormai all’orizzonte per il caos societario e, soprattutto, la disputa nata tra il club e l’ex allenatore, Tiziano Mucciante. Quest’ultimo era stato esonerato durante la passata stagione, senza ricevere il compenso rimanente che gli sarebbe dovuto essere corrisposto per un ammontare complessivo di 1931 euro.

Scaduto il tempo massimo, la penalizzazione è ormai cosa certa e, pur senza compromettere del tutto la situazione in classifica, acuisce il caos endogeno al club, alle prese con una dialettica tra il presidente dimissionario Valerio Palombaro e la nuova cordata societaria, generate dalle diverse decisioni societarie ponderate da Palombaro nonostante l’ufficialità delle sue dimissioni.