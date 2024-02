Serie A, comunicato UFFICIALE AIA: cambia l’arbitro

Serie A, comunicato UFFICIALE dell’associazione italiana arbitri. Cambia l’arbitro designato per il match

Il cambio è ufficiale così come comunicato dall’Aia, l’associazione italiana degli arbitri italiani del presidente Pacifici e del designatore Rocchi, che non stanno vivendo un momento sereno, così come raccontano le cronache dei giornali di questi giorni.

Un cambio in Serie A che mettiamolo subito in chiaro non riguarda la Roma, che sarà impegnata nella serata di sabato all’Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi, capolista del massimo campionato e che vuole cercare di non perdere punti. Che poi è lo stesso obiettivo della Roma, visto che la truppa di Daniele De Rossi viene da tre vittorie di fila – contro formazioni agevoli – e adesso è al primo vero impegno durissimo di questo suo avvio sulla panchina giallorossa. Vabbè, questo è un altro discorso, adesso andiamo a vedere il cambio ufficiale di designazione.

Serie A, Orsato al posto di La Penna

“L’AIA comunica che l’arbitro Federico La Penna, designato per la gara Sassuolo-Torino valida per la 24ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Daniele Orsato”. Non si conoscono i motivi di questa decisione arrivata proprio in questi minuti. Che potrebbero essere diversi.

Insomma, cambia il giorno prima dell’inizio del turno di campionato – domani sera è in programma come anticipo Salernitana-Empoli, match che mette in palio dei pesantissimi punti salvezza – un arbitro designato.